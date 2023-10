Roest ook sterkste op 10.000 meter, wereldbekerticket voor knokkende Bergsma

Patrick Roest heeft net als vorig jaar drie afstanden gewonnen bij het World Cup-kwalificatietoernooi in Thialf. Na winst op de 5.000 en 1.500 meter, was de 27-jarige Lekkerkerker ook op de 10.000 meter de sterkste. Hij klokte 12.49,89, tien seconden sneller dan nummer twee Jorrit Bergsma. "Dit is een lekker begin. Ik hou hier wel heel veel zelfvertrouwen aan over", vertelt Roest, die naar eigen zeggen op een veilige manier gereden heeft dit toernooi. "Ik hoop dat dat mij helpt in de World Cups, dat ik niet te veel energie verspild heb hier." Bergsma spoelde de teleurstelling van de 5.000 meter weg en werd op de langste afstand tweede. Hij mag zich dus net als Roest opmaken voor de enige 10.000 meter van het komende World Cup-seizoen: in Stavanger in het weekend van 1 tot 3 december. Breuk in schouderblad De 37-jarige langeafstandsspecialist was vrijdag op de vijf kilometer geen schim van zichzelf en liep op die afstand een wereldbekerticket mis. Trainer Jac Orie gaf twee dagen later uitleg. "Hij is vanaf eind juni tot de laatste week van augustus niet goed belastbaar geweest, omdat hij zijn schouderblad gebroken had. Dat heeft natuurlijk wel een beetje impact."

Jac Orie, coach van de Jumbo-Visma-schaatsploeg, had graag gezien dat zijn schaatsers wat harder hadden gereden op het World Cup-kwalificatietoernooi. Onder anderen Jorrit Bergsma viel buiten de boot op de 5.000 meter. - NOS

Ook op de 10.000 meter leek Bergsma in te storten, maar perste hij er met nog vier ronden te gaan toch nog een flinke versnelling uit. Met een van pijn en vermoeidheid vertrokken gezicht zette hij 12.59,67 op de klokken. "Het komt nog niet makkelijk, maar ben wel blij dat ik zo'n tijd heb kunnen neerzetten", aldus een opgeluchte Bergsma. "Het kan nog veel beter. Het moest van ver komen." Naast Roest en Bergsma, plaatsten ook Kars Jansman (13.00,66), Beau Snellink (13.01,30) en Marwin Talsma (13.02,80) zich voor de wereldbeker.

Zo werkt het World Cup-kwalificatietoernooi Bij het World Cup-kwalificatietoernooi (WCKT) in Thialf wordt dit weekeinde gestreden om startbewijzen voor de eerste vier wereldbekerwedstrijden van het schaatsseizoen. Op alle individuele afstanden plaatsen de vijf snelste schaatsers zich voor de World Cups. In bijzondere gevallen kan schaatsbond KNSB een schaatser aanwijzen. De selectie voor de massastart en de ploegenachtervolging wordt gemaakt door bondscoach Rintje Ritsma. De eerste wereldbeker wordt van 10 tot en met 12 november verreden in het Japanse Obihiro. Daarna volgen de wereldbekers in China (Peking, 17-19 november), Noorwegen (Stavanger, 1-3 december) en Polen (Tomaszów, 8-10 december).

Het publiek in Thialf veerde ook in de eerste rit van de 10.000 meter al even op, toen de pas negentienjarige Remco Stam met 13.06,11 een zeer scherpe tijd neerzette op zijn eerste tien kilometer ooit. Voor een plek op de startlijst van de World Cup in Stavanger was die tijd echter net niet genoeg. Hij werd zesde en viel dus buiten de boot.

