Van der Haar verrast week voor EK veldrijden met WB-winst, Van Empel weer oppermachtig

Al snel bleek echter dat Van Empel op dit moment een flinke maat te groot is voor de concurrentie. Meteen na de start pakte ze overtuigend de leiding op het modderige, zware parcours. Alvarado, de wereldkampioene van 2020, was de enige die haar in de eerste ronde kon volgen, maar na een val moest ze in de achtervolging op haar landgenote. Het hielp daarbij niet dat ze verder moest met een kapotte schoen.

Wereldkampioene Van Empel was in Maasmechelen al de uitgesproken topfavoriet, ook omdat haar grootste rivale Puck Pieterse niet meedeed. De nummer twee van het laatste WK heeft na een druk en succesvol mountainbikeseizoen een pauze ingelast.

Bij afwezigheid van 'de grote drie' - Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Tom Pidcock - ligt de macht in het veldrijden bij de mannen in het begin van het seizoen voor het grijpen. De eerste wereldbekerzege ging naar Thibau Nys, zoon van levende Vlaamse crosslegende Sven Nys.

"Ik had meteen al veel pijn, dus ik heb anderhalve ronde rustiger aan moeten doen", reageerde Alvarado, die wel vertrouwen putte uit haar gevoel in de eerste ronde. "Ik denk dat we tot diep in de finale hadden kunnen strijden. Ik voelde me goed, ik had niet de indruk dat ze mij zomaar zou lossen. Maar helaas pakte het anders uit."

Pim Ronhaar, bij de vorige wereldbeker in Waterloo nog derde, had in Maasmechelen een goede dag en begon voortvarend. In het begin van de koers reed de 22-jarige Nederlander samen met Michael Vanthourenhout weg, maar Eli Iserbyt, tweede in Waterloo, was attent en liet het gat niet te groot worden.

Negende zege Van der Haar

In de vierde ronde werd Ronhaar ingerekend, waarna zijn ploeggenoot Nys gas gaf. Opnieuw was het Iserbyt die in de achtervolging moest: de Belg vond de aansluiting, met Van der Haar - ook uit de ploeg van Nys - in zijn wiel.

Van der Haar versnelde in ronde vijf en was gevlogen toen Iserbyt van de fiets moest en alle achtervolgers ophield. Nys ontsprong de dans, maar de Belg viel in de slotronde ver terug. Iserbyt eiste op 21 seconden van de Nederlander de tweede plaats op, voor Sweeck.

Het was de negende wereldbekerzege bij de profs voor de 32-jarige Van der Haar, die al lang meedoet in de top van het veldrijden. Zijn eerste wereldbekerzege boekte hij tien jaar geleden, maar de laatste jaren moest Van der Haar opboksen tegen veelwinnaars Van der Poel en Van Aert.

Dankzij zijn zege is Van der Haar ook de nieuwe leider in het wereldbekerklassement geworden.