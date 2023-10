Niemand kan Van Empel volgen in het veld: wereldkampioen wint ook tweede wereldbeker

Van Empel was in Maasmechelen de uitgesproken topfavoriet, ook omdat haar grootste rivale Puck Pieterse niet meedeed. De nummer twee van het laatste WK heeft na een druk en succesvol mountainbikeseizoen een pauze ingelast.

Alvarado won de strijd om de tweede plaats, maar gaf bijna anderhalve minuut toe op Van Empel. Aniek van Alphen werd derde en eindigde voor de eerste keer in haar loopbaan op een wereldbekerpodium.

Van Empel nam al vroeg afstand en nadat Ceylin del Carmen Alvarado in de tweede ronde hard onderuit was gegaan, kon niemand haar meer van de zege houden.

Veldrijdster Fem van Empel heeft ook de tweede wereldbekerwedstrijd van het seizoen glansrijk gewonnen. In het Belgische Maasmechelen was de 21-jarige wereldkampioene opnieuw een klasse apart.

De wereldbeker veldrijden in Maasmechelen is zondag live te volgen bij de NOS. De mannen gaan om 15.10 uur van start. Die wedstrijd is live te volgen via deze stream .

Alvarado, de wereldkampioene van 2020, was de enige die haar in de eerste ronde kon volgen, maar na een val moest ze in de achtervolging op haar landgenote. Het hielp daarbij niet dat ze last had van een kapotte schoen.

Al snel bleek echter dat Van Empel op dit moment een flinke maat te groot is voor de concurrentie. Meteen na de start pakte ze overtuigend de leiding op het natte, modderige en zware parcours.

Ook andere Nederlandse toprensters als Lucinda Brand, Shirin van Anrooij en Marianne Vos waren niet van de partij in Maasmechelen, maar met Alvarado, Van Alphen Annemarie Worst, Denise Betsema en Manon Bakker stonden er genoeg uitdagers aan de start.

Nadat Alvarado haar kapotte schoen had omgewisseld, restte haar een strijd om de tweede plaats met Van Alphen. "Ik had meteen al veel pijn, dus ik heb anderhalve rustiger aan moeten doen", reageerde Alvarado, die wel vertrouwen putte uit haar gevoel in de eerste ronde.

"Ik denk dat we tot diep in de finale hadden kunnen strijden. Ik voelde me goed, ik had niet de indruk dat ze mij zomaar zou lossen. Maar helaas pakte het anders uit."

Vijf uit vijf, volgende week EK

Van Empel heeft in het nog jonge crossseizoen alle wedstrijden waaraan ze meedeed gewonnen. Ze begon begin oktober met een zege in Beringen en daarna volgden overtuigende zeges in de World Cup van Waterloo, de Druivencross van Overijse en de Nacht van Woerden.

Volgende week staan de EK veldrijden in Pontchâteau op het programma. Daarna last Van Empel een pauze in.