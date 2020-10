Verdachte ernstig misdrijf voortaan verplicht aanwezig bij strafzaak

Verdachten van ernstige zeden- of geweldsmisdrijven moeten binnenkort verplicht aanwezig zijn bij de behandeling van hun strafzaak en bij de uitspraak. De Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel dat dit regelt, aangenomen. Op dit moment mogen verdachten nog wegblijven, tenzij de rechtbank ze dwingt om aanwezig te zijn.

Slachtofferhulp Nederland is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de wet. De organisatie pleitte al langer voor een betere bescherming en behandeling van slachtoffers van misdrijven. Slachtofferhulp spreekt van een grote stap voorwaarts, aangezien de belangen van het slachtoffer in het strafproces nu centraler komen te staan.

Verdachten geconfronteerd

Het idee achter de Wet uitbreiding slachtofferrechten is dat verdachten geconfronteerd worden met het leed dat het misdrijf teweeggebracht heeft. Verder kunnen rechters en officieren van justitie rechtstreeks vragen stellen aan de verdachte. Dat is volgens de opstellers van de wet beter voor de samenleving, omdat de rechtsgang beter zichtbaar is.

Naast de verschijningsplicht voor verdachten is in het wetsvoorstel ook geregeld dat meer nabestaanden van een overleden slachtoffer bij de strafzitting mogen spreken. Daaronder is ook de stieffamilie van het slachtoffer, waarvoor nu wettelijk nog niets geregeld is. Ook krijgen slachtoffers en nabestaanden het recht om te spreken bij de zitting over het verlengen van de aan de dader opgelegde tbs.

Privacy beter gewaarborgd

In de nieuwe wet is verder geregeld dat de privacy van slachtoffers beter wordt beschermd. Zo worden privégegevens van slachtoffers, zoals een woonadres, niet meer standaard opgenomen in een strafdossier. Zo hoeven slachtoffers niet bang te zijn dat verdachten bij hen verhaal kunnen komen halen.