Amerikaanse ijshockeyspeler omgekomen door botsing tijdens wedstrijd

Een Amerikaanse ijshockeyspeler is overleden na een onfortuinlijke botsing tijdens een wedstrijd in Engeland. De 29-jarige Adam Johnson werd tijdens een wedstrijd in het Britse Sheffield in zijn nek geraakt door een schaats.

Johnson speelde met zijn Nottingham Panthers tegen de Sheffield Steelers toen het in de tweede periode misging. 8.000 bezoekers zagen hoe Johnson heftig bloedde toen hij na een botsing met een tegenspeler neerging. Medespelers schermden hem af van het publiek terwijl artsen probeerden hem het leven te redden.

De wedstrijd werd meteen stilgelegd en het publiek werd opgeroepen te vertrekken. Vanmorgen maakten de Panthers bekend dat hulp niet had mogen baten: Johnson overleed vannacht in het ziekenhuis.

'Afschuwelijk'

De uit Minnesota afkomstige Johnson was in 2017 zijn carrière begonnen bij de Pittsburg Penguins voordat hij via Zweden, Canada en Duitsland dit seizoen in Engeland terechtkwam. De Panthers zeggen "totaal verslagen" te zijn door zijn dood. "Iedereen van onze club, van de spelers en de staf tot het bestuur en de eigenaren zijn diepbedroefd door zijn overlijden."

"Je verwacht nooit zoiets vreselijks te zien", citeert een Britse krant een ijshockeyfan die aanwezig was. "Het was afschuwelijk", beaamt een ander.

De Elite Ice Hockey League zegt ook zwaar aangedaan te zijn door het dodelijke ongeluk. In een verklaring wordt getuigen van het ongeluk aangeraden psychologische hulp te zoeken. Alle wedstrijden in de Britse Challenge Cup zijn vandaag afgelast.