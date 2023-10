Plunderingen in Mexicaanse badplaats na zware orkaan, dodental loopt op

Mensen lopen verwoeste winkels in om spullen te halen:

Zo'n 15.000 militairen en politiemensen zijn ingezet om ongeregeldheden te voorkomen. De Mexicaanse president López Obrador heeft het leger opgedragen checkpoints in te stellen, om verdere plunderingen te voorkomen.

In de stad wordt op grote schaal geplunderd. Op video's is te zien dat mensen voedsel en water uit winkels halen, maar sommigen lopen ook weg met dure elektronische spullen en kleding.

In de Mexicaanse badplaats Acapulco zitten nog altijd honderdduizenden mensen zonder stroom en water, na de zware orkaan die afgelopen week over de stad trok. Het dodental is opgelopen naar 39, maakte de overheid gisteren bekend.

De schade aan Acapulco is groot: de regionale overheid zegt dat meer dan 220.000 huizen en 80 procent van de hotels in het toeristenoord zijn getroffen. In Acapulco wonen bijna 1 miljoen mensen.

Inwoners zeggen dat de hulp veel te traag op gang is gekomen. Hulp aan het getroffen gebied werd bemoeilijkt doordat de belangrijkste weg tussen Acapulco en de rest van het land dagenlang onbegaanbaar was.

Storm van zwaarste categorie

Orkaan Otis kwam woensdag aan land vanaf de Stille Oceaan, met windsnelheden tot 266 kilometer per uur. Otis was in twaalf uur tijd van een tropische storm uitgegroeid tot een orkaan van de zwaarste categorie.

De orkaan werkt ook door in de politiek. President Lopéz Obrador zegt dat zijn tegenstanders de gevolgen van de ramp overdrijven, met het oog op de presidentsverkiezingen van volgend jaar.