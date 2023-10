Arizona Diamondbacks weer op gelijke hoogte met Texas Rangers in World Series

De honkballers van Arizona Diamondbacks hebben de stand in de World Series in het tweede duel gelijkgetrokken. De ploeg, die zich voor het eerst sinds 2001 weer plaatste voor finale van het Amerikaanse honkbalseizoen, klopte Texas Rangers overtuigend met 9-1.

De kampioen van 2001 moest de winst in de eerste wedstrijd na een extra inning aan Texas laten (5-6) en ook ditmaal ontliepen beide teams elkaar amper. In de laatste drie innings trok Arizona alsnog stevig door en sloeg het zeven man binnen binnen. Gabriel Moreno was goed voor een homerun.

Pitcher Merrill Kelly eiste de hoofdrol op bij Arizona. De 35-jarige Amerikaan gooide negen strikeouts en moest alleen een homerun van Mitch Garver toestaan.