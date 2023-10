VN-organisatie: duizenden Gazanen breken in bij hulpcentra voor voedsel

In de verklaring van de VN-organisatie staat niet welke opslagplaatsen zijn bestormd en wanneer dat is gebeurd.

In het zuiden en midden van de Gazastrook hebben duizenden mensen ingebroken bij opslagplaatsen en distributiecentra van de VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen. De menigte was uit op meel en andere "basale overlevingsmiddelen", meldt de UNRWA.

Communicatielijnen in de Gazastrook lagen sinds vrijdagavond zo goed als plat nadat Israël de aanvallen op de Gazastrook had opgevoerd. Inmiddels lijkt het erop dat de telefoon- en internetdiensten weer zijn hersteld.

De UNRWA sloeg al meermaals alarm over het tekort aan voedsel, drinkwater en ook brandstof in de Gazastrook. De kleine aantallen vrachtwagens die bijna dagelijks vanuit Egypte het gebied binnenkomen zijn bij lange na niet voldoende om de nood te lenigen, zeggen hulporganisaties.

Volgens de UNRWA is de druk op inwoners in het zuiden van de Gazastrook enorm toegenomen doordat veel mensen uit het noorden daarnaartoe zijn gevlucht. Israël heeft inwoners uit het noorden van Gaza meermaals opgeroepen om daar weg te gaan. Sommige huishoudens bieden onderdak aan tientallen familieleden, zegt de hulporganisatie.

Wat doet de UNRWA?

UNRWA is in 1949 opgericht om hulp te bieden aan de Palestijnen die in de Arabisch-Israëlische oorlog van 1948 hun huis en bron van inkomsten kwijtraakten. Deze Palestijnen en hun nazaten wonen nu vooral in de Gazastrook, op de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever en in Jordanië, Libanon en Syrië.

De Gazastrook telt volgens UNRWA zo'n 1,5 miljoen geregistreerde vluchtelingen. 13.000 medewerkers bieden hulp in acht vluchtelingenkampen met onder meer onderwijs, zorg, sociale hulp en microfinanciering.