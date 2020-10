44 doden in Turkije na drinken vervalste alcohol

In Turkije zijn de afgelopen dagen 44 mensen overleden na het drinken van illegaal gestookte alcohol.

Volgens de Turkse politie is er onder meer schoonmaakmiddel met alcohol gebruikt bij het maken van de dranken. In zeker zeven provincies in Turkije vielen doden. De meeste slachtoffers vielen in de westelijke provincie Izmir, waar 18 mensen overleden.

Goedkoop alternatief

In Turkije is de laatste tijd de belasting op alcohol flink verhoogd, waardoor mensen op zoek gaan naar goedkopere alternatieven. Ze komen dan vaak uit bij mensen die illegaal alcoholische dranken stoken.

De Turkse politie heeft de afgelopen vier dagen 58 mensen opgepakt. Zij worden verdacht van het maken en verkopen van de giftige alcoholische dranken.