Wekdienst 29/10: PSV tegen Ajax • Manifestaties voor Israël en Gaza

Eerst het weer: vrij veel buien en vooral in de kustgebieden kan daarbij soms onweer voorkomen. Tussendoor zijn er ook zonnige perioden. Het is zacht met maximaal 14 tot 16 graden. Ook de komende dagen geregeld buien, woensdag regent het waarschijnlijk langere tijd. Het blijft zacht voor de tijd van het jaar.

Goedemorgen! In Eindhoven wordt de eredivisiewedstrijd PSV-Ajax gespeeld, en in een aantal steden zijn er manifestaties naar aanleiding van de oorlog tussen Israël en Gaza.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de wegwerkzaamheden en hier zie je waar er aan het spoor wordt gewerkt.

Wat kun je vandaag verwachten?

In Amsterdam, Den Haag en Eindhoven zijn vandaag demonstraties naar aanleiding van de oorlog in Israël en Gaza. In Eindhoven is vanavond een stille tocht om steun te betuigen aan de Palestijnen, in Den Haag staat een protest gepland op het Malieveld. In Amsterdam wordt een vredeswandeling georganiseerd, deelnemers lopen van de Dam naar het Museumplein.

In Eindhoven wordt de eredivisiewedstrijd gespeeld tussen koploper PSV en Ajax, dat bijna onderaan staat. Vooral de Amsterdammers hebben de punten hard nodig. Het duel begint om 14.30 uur.

In Mexico-Stad wordt vanavond de Grand Prix van Mexico verreden. Ferrari-coureur Charles Leclerc begint verrassend vanaf poleposition, voor zijn teamgenoot Carlos Sainz. Verstappen vertrekt vanaf de derde plaats.

Wat heb je gemist?

Het lijkt erop dat er in de Gazastrook geleidelijk weer internet- en telefoonverkeer mogelijk is. Inwoners van Gaza merkten de afgelopen uren dat ze weer bereik hadden.

Sinds de hevige Israëlische aanvallen van vrijdagavond lagen internet en telefoon grotendeels plat. Het Palestijnse telecombedrijf Paltel zegt dat er hard wordt gewerkt aan het herstellen van de schade.

Ander nieuws uit de nacht:

Friends-acteur Matthew Perry (Chandler) op 54-jarige leeftijd overleden: hij overleed in zijn woning in Los Angeles. Showbizzsite TMZ meldt dat de acteur door zijn assistent werd gevonden in een jacuzzi.

Zwaar ongeluk op A59: dode en meerdere gewonden: het ongeluk met vier auto's gebeurde ter hoogte van Raamsdonk, in Noord-Brabant. Een van de voertuigen vloog na het ongeluk in brand.

Ouders Liverpool-voetballer Luis Díaz in Colombia ontvoerd, moeder gered: gewapende mannen op motoren namen de ouders mee bij een tankstation in het noordoosten van het land. De moeder is inmiddels gered, de vader is nog in handen van de ontvoerders.

En dan nog even dit:

Nog 3,5 week en dan zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. In aanloop daarnaartoe trekt de NOS met een mobiel stemhokje door Nederland, in de serie De Peilers. De nieuwste aflevering komt vanaf het strand van Texel en gaat over het klimaat.