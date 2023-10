De 17 grootste politieke partijen uitgelegd

Over ruim drie weken zijn er weer Tweede Kamerverkiezingen. Om een beetje goed voorbereid naar de stembus te gaan op 22 november, legt NOS op 3 zeventien politieke partijen aan je uit. Dat zijn er nogal wat, dus hebben we de video opgedeeld in zeventien hoofdstukken, die je ook los van elkaar kunt bekijken.

In deze video focussen we vooral op wat er is veranderd sinds de vorige verkiezingen van 2,5 jaar geleden: nieuwe partijen, nieuwe samenwerkingen en vooral veel nieuwe gezichten. We duiken in de verkiezingsprogramma's, bespreken de lijsttrekkers en kijken hoe de partijen in het nieuws zijn gekomen. En hoe doen ze het eigenlijk in de peilingen?