Bij United heerst onzekerheid, bij City rust: 'Organisatie staat op lange termijn'

De Franse aanvaller Saha kwam in 2004 bij het United van Sir Alex Ferguson terecht. Hij veroverde onder meer twee landstitels en de Champions League voordat hij in 2008 vertrok. Hij ziet hoe United na het vertrek van Ferguson afgleed en Manchester City de touwtjes in handen kreeg.

Voor het United van trainer Erik ten Hag, dat achtste staat in de Premier League, is het de kans om de toegenomen druk op zijn positie wat te verlichten. Bij regerend kampioen City gaat het ook dit seizoen prima: met een zege op United kan het gat met Arsenal en Tottenham Hotspur geminimaliseerd worden.

Manchester City was decennialang niet meer dan de luidruchtige buurman van Manchester United. Maar tegenwoordig is alles anders en heeft het blauwe gedeelte van de stad de regie stevig in handen.

Hij wijt de wisseling van de wacht vooral aan zaken buiten het veld. "De afgelopen tien jaar hebben beide clubs op verschillende manieren geïnvesteerd," vertelt Saha. "De wijze waarop City dat deed heeft ze gebracht tot de best mogelijke versie van zichzelf. Ze hebben flink geïnvesteerd in hun structuur, technologie en ook de spelersgroep."

"Er is van tevoren heel goed nagedacht over dat proces en dat ging niet alleen maar om Pep Guardiola de best mogelijke middelen te verschaffen. Het ging om een totaalpakket, waarin ook de jeugdopleiding, infrastructuur en zelfs delen van de stad een impuls kregen. Dat heeft een kloof tussen beide clubs veroorzaakt en voor United is het een uitdaging om weer aan te haken op topniveau."

Saha erkent dat model van City een voorbeeld is voor andere clubs. "Dat is iets om jaloers op te zijn als fan van United, want daar is het eerlijk gezegd een beetje het tegenovergestelde. We hebben misschien veel geld aan spelers uitgegeven, maar dat is niet genoeg gebleken, want er zijn ook veel andere clubs die veel hebben uitgegeven en dat beter hebben gedaan dan wij."

Stabiliteit

Ook Tueart, een belangrijke kracht in het sterke Manchester City van midden jaren zeventig, vindt dat City uitblinkt in het voeren van doordacht beleid. "De drie dingen die je altijd in een organisatie wil hebben zijn stabiliteit, eenheid en teamspirit. Als je kijkt voor de overname van de Abu Dhabi Group, dan was dat er heel weinig bij City."

"Nu zie je dat ook bij United met de Glazers. Dat heeft invloed op het verloop van trainers, want je hebt stabiliteit nodig. Die hebben we nu bij City. We hebben met Pep Guardiola al zeven jaar lang dezelfde manager, die zonder twijfel de beste ter wereld is."