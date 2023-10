Communicatie in Gaza komt weer op gang, dodental 'boven de 8000'

"Iedereen kan zijn familie weer bereiken", zegt een Palestijn die in Finland woont en zijn moeder in Gaza weer aan de lijn kreeg. "Maar niemand weet hoelang het zal duren."

Door de aanhoudende Israëlische aanvallen was vrijdagavond vrijwel alle communicatie uitgevallen. De afgelopen uren echter merkten inwoners van Gaza dat ze weer bereik hadden en ook familieleden in het buitenland zeiden dat ze weer contact kregen, meldt tv-zender Al Jazeera.

Het lijkt erop dat er in de Gazastrook geleidelijk weer internet- en telefoonverkeer mogelijk is. Het Palestijnse telecombedrijf Paltel zegt dat er hard wordt gewerkt aan het herstellen van de schade, "onder uitdagende omstandigheden".

Intussen gingen de Israëlische luchtaanvallen en artilleriebeschietingen vannacht door. Een verslaggever van CNN in Ashkelon, aan de Israëlische kant van de grens, zegt dat de explosies de luidste waren die hij in de afgelopen weken heeft gehoord. "Wij zitten meer dan 9 kilometer van de grens met Gaza en de hele kamer was aan het schudden."

Een BBC-verslaggever heeft het vanuit zijn hotel in Ashkelon over een "aanhoudend geroffel van zware beschietingen". "Ik telde net zes zware dreunen in een minuut."