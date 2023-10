Ouders Liverpool-voetballer Luis Díaz in Colombia ontvoerd, moeder gered

De ouders van Liverpool-voetballer Luis Díaz zijn zaterdagavond ontvoerd door gewapende mannen, melden Colombiaanse media. De president van het land heeft via sociale media laten weten dat de moeder van Luis Díaz inmiddels is gered, maar zijn vader is nog niet gevonden.

Volgens de president verkeert de moeder in goede gezondheid.

De ontvoering vond plaats in het departement La Guajira, in het uiterste noordoosten van Colombia. De ouders van Díaz zijn volgens Colombiaanse media overmeesterd bij een tankstation door gewapende mannen op motoren. Ook de wagen van het paar werd meegenomen.

Een speciaal team van aanklagers, politie en het leger is op zoek naar de daders,

Díaz heeft zelf nog niet publiekelijk gereageerd op de ontvoering. Hij speelt sinds enkele jaren in Europa, tot vorig jaar voor FC Porto. In januari 2022 tekende hij een contract voor vijf jaar bij Liverpool. Díaz komt ook uit voor het Colombiaanse elftal.