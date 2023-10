Friends-acteur Matthew Perry (Chandler) op 54-jarige leeftijd overleden

Perry speelde tien seizoenen lang Chandler in de populaire serie Friends, over een vriendengroep in New York. Met zijn beminnelijke sarcasme leverde dat personage vaak een bespiegelende kwinkslag op de absurde situaties in de serie. Perry speelde het droogkomische karakter met serieuze ondertoon: Chandler zette zijn humor in om zijn ongemak te verbloemen.

Volgens showbizzsite TMZ werd Perry na het sporten dood in zijn jacuzzi gevonden door een assistent. Gevraagd naar een alarmmelding op Perry's huisadres, liet de politie weten dat er een onderzoek is ingesteld naar de dood van een man van in de 50.

Acteur Matthew Perry, bekend van de tv-serie Friends, is overleden. Meerdere bronnen melden dat hij dood in zijn woning is gevonden in Los Angeles. Hij was 54 jaar.

Perry kreeg net als tegenspeler Matt LeBlanc een Emmynominatie voor de serie, later nog gevolgd door twee andere voor zijn optreden als een adviseur van het Witte Huis in de tv-serie The West Wing. Hij had ook rollen in enkele bekende films, zoals tegenover Salma Hayek in Fools Rush In en The Whole Nine Yards met Bruce Willis.

De sitcom werd een van de populairste series van de jaren negentig en de acteurs zouden uiteindelijk een miljoen dollar per aflevering krijgen voor hun werk. In coronatijd vond de serie dankzij streamingdiensten een nieuw publiek, al was er ook kritiek op homofobe grappen en een gebrek diversiteit in de cast. Een reünie waarin de cast terugkeek leverde in 2021 een miljoenenpubliek op.

De Friends-producenten hadden aanvankelijk moeite gehad met het vinden van de juiste persoon voor de rol; van de zes hoofdrolspelers was Chandler de laatste die werd gecast. Komieken als Jon Cryer en Jon Favreau werden overwogen totdat tijdens zijn auditie Perry, met 24 de jongste van het stel, precies de juiste toon raakte. "Ah, dat is 'em. Klaar. We hebben hem", herinnerde producent David Crane over de impact van Perry.

Wat het publiek destijds niet wist, was dat Perry worstelde met een verslaving aan drugs en alcohol. In zijn vorig jaar verschenen memoires schreef hij dat hij na een jetski-ongeluk in 1997 verslaafd raakte aan pijnstillers. Hij biechtte op voor miljoenen te hebben gebruikt en uiteindelijk zelfs bij vreemden door medicijnkastjes ging om verdovende middelen te vinden. Herinneringen aan de laatste seizoenen van Friends had hij daardoor nauwelijks.

"Ik had al dood moeten zijn", schreef hij in de inleiding van Friends, Lovers and the Big Terrible Thing. Hij beschreef hoe hij door drugsgebruik in een coma was beland en vijf minuten hartmassage nodig had gehad. "Als ik niet in Friends had gezeten, zouden ze dan bij drie minuten al gestopt hebben", vroeg hij zich af.

Schaamte

Perry schreef dat die verslavingen hem een gevoel van schaamte gaven waardoor hij het allemaal geheim hield. "Friends was iets enorms. Ik kon dat niet in gevaar brengen." Toch schreef hij nu op een punt in zijn leven te zijn waarin hij de verslaving de baas was.

De acteur volgde al tijdens de opnames van Friends verschillende programma's om af te kicken. Later opende hij een afkickkliniek in Malibu, die hij in 2015 weer verkocht vanwege de hoge kosten.

Het doorgaans goed ingevoerde TMZ meldt op basis van politiebronnen dat er bij een eerste controle van Perry's huis geen verdovende middelen zijn gevonden. Over een mogelijke doodsoorzaak is verder nog niets naar buiten gebracht.