Friends-acteur Matthew Perry (54) overleden

Acteur Matthew Perry, bekend van de tv-serie Friends, is overleden. Meerdere bronnen melden dat hij dood in zijn woning is gevonden in Los Angeles. Hij was 54 jaar.

Volgens showbizsite TMZ werd Perry dood gevonden in een Jacuzzi bij zijn huis door zijn assistent. Gevraagd naar een alarmmelding op Perry's huisadres, liet de politie weten dat er een onderzoek was ingesteld naar de dood van een man van in de 50.

Emmy's

Perry speelde als het personage Chandler tien seizoenen in de populaire serie Friends, over een vriendengroep in New York. Hij werd drie keer genomineerd voor een Emmy, een keer voor zijn rol in Friends en twee keer voor zijn optreden als een adviseur van het Witte Huis in The West Wing. Hij had ook rollen in enkele bekende films, zoals Fools Rush In en The Whole Nine Yards.

Friends liep van 1994 tot 2004. Tegen de tijd dat de extreem succesvolle serie ten einde liep, kregen de acteurs 1 miljoen dollar per aflevering. Op dat moment was niet bekend dat Perry worstelde met een verslaving aan drugs, vooral pijnstillers, en alcohol. In zijn memoires schreef hij dat die verslavingen hem een gevoel van schaamte gaven waardoor hij de verslaving geheim hield. "Friends was iets enorms. Ik kan dat niet in gevaar brengen."