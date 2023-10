Amerikaanse vakbond bereikt deal met tweede grote autofabrikant

Na Ford heeft ook autofabrikant Stellantis een akkoord gesloten met de Amerikaanse vakbond UAW. Stellantis bouwt in de VS onder meer auto's van het merk Jeep. Met de derde grote autofabrikant General Motors is nog geen deal bereikt. Daar worden de al weken durende stakingsacties uitgebreid.

UAW en Stellantis zijn na 44 dagen staking onder andere een loonsverhoging van 25 procent overeen gekomen. Dat is minder dan de 40 procent die de vakbond aanvankelijk eiste. De leden van de bond moeten nog over het akkoord stemmen. Net als bij Ford, waarmee donderdag een akkoord werd bereikt, loopt de deal van Stellantis met UAW tot april 2028.

De 14.000 werknemers van Stellantis die het werk hadden neergelegd, kregen te horen dat ze weer aan het werk konden gaan. Daarmee komt een einde aan een staking van zes weken bij de fabrikant.

Bij General Motors voeren werknemers nu de druk op door het werk neer te leggen in een bijkomende assemblagefabriek in de staat Tennessee. "We zijn teleurgesteld in de onnodige en onverantwoordelijke weigering van GM om tot een eerlijk akkoord te komen", schrijft UAW-president Shawn Fain in een verklaring. Het bedrijf zegt dat het te goeder trouw heeft onderhandeld met de vakbond en dat het alsnog zo snel mogelijk een akkoord wil bereiken.