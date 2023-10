Vierde wereldtitel rugbyers Zuid-Afrika na zege op Nieuw-Zeeland in zinderende finale

Zuid-Afrika is voor de vierde keer wereldkampioen rugby geworden. In een zinderende finale in het Stade de France in Saint-Dénis knokte Nieuw-Zeeland zich in ondertal terug, maar net als in de kwartfinale tegen Frankrijk en in de halve finale tegen Engeland wonnen de Springboks met één punt verschil: 12-11. Met vier wereldtitels is Zuid-Afrika nu de succesvolste rugbynatie ter wereld. Nieuw-Zeeland blijft staan op drie.

Tal van prominenten, onder wie de Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramphosa en (voormalig) tennistoppers Roger Federer en Novak Djokovic, gingen eens goed zitten voor de clash tussen de twee supermachten in het rugby. Vlak voor de wedstrijd viel het stil voor de Nieuw-Zeelandse 'haka', de traditionele krijgsdans van de maori's die voor elk duel wordt opgevoerd.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Dat was het eerste hoogtepunt van een gedenkwaardige finale. Zeven weken Met Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika kreeg het tiende WK rugby de droomfinale tussen de twee succesvolste ploegen in de geschiedenis. Toch begonnen beide het toernooi vijf weken geleden met veel onzekerheden. De All Blacks leden in hun openingswedstrijd op 8 september tegen gastland Frankrijk een duidelijke nederlaag en ook Zuid-Afrika boog in de groepsfase voor het superieure Ierland. Maar in de knockoutfase toonden beide ploegen hun klasse.

De sleutelwedstrijd voor Nieuw-Zeeland was de kwartfinale tegen Ierland, waarna een relatief eenvoudige zege in de halve finale tegen Argentinië volgde. Zuid-Afrika moest twee keer tot het gaatje gaan: zowel tegen Frankrijk als tegen Engeland knokten de Springboks zich naar een zege met slechts een punt verschil. De zaak-Mbonambi Die halve finale tegen de Engelsen kreeg nog een vervelend staartje, toen de Engelsman Tom Curry tijdens het duel bij de arbitrage meldde dat hij racistisch bejegend werd door de Zuid-Afrikaanse mannetjesputter Bongi Mbonambi. De internationale rugbybond onderzocht het incident, maar seponeerde de zaak vanwege gebrek aan bewijs.

Toch raakte het incident met Mbonambi - al dan niet berustend op een misverstand - een open zenuw in het Zuid-Afrikaanse rugby, dat een grote rol speelt in de afrekening met het Apartheidsverleden. Dat heeft weer alles te maken met het gewonnen WK van 1995 in eigen land. Bij dat toernooi omarmde Nelson Mandela nadrukkelijk de tot dan toe witte sport en inspireerde de Zuid-Afrikaanse bevolking zo om een regenboognatie te vormen. François Pienaar, de aanvoerder van dat WK-team in

Foto: 969e2e9b-80a6-33c7-933e-7cd664155064 - AFP

Uitgerekend de veelbesproken Mbonambi moest zich in de finale na amper een minuut al laten vervangen met een knieblessure, reden voor de Engelse arbiter Wayne Barnes om de VAR te laten kijken of Mbonambi bewust geblesseerd werd.

Nieuw-Zeeland in ondertal De conclusie was inderdaad dat de Nieuw-Zeelander Manson Frizzell blaam trof. Hij werd tien minuten naar de strafbank gestuurd met een gele kaart en ook mocht Zuid-Afrika een strafschop nemen, die door Handré Pollard via de binnenkant van de paal werd benut: 3-0. In de halve finale moest Pollard - net als scrumhalf Faf De Klerk - de eerste helft toekijken hoe zijn ploeg door de Engelsen overlopen werden. In de tweede helft bleek hij met zijn succesvolle kicks goud waard voor de Zuid-Afrikanen. In de WK-finale begon hij wel vanaf het begin en dat bleek de juiste keuze, want de Springboks domineerden de openingsfase met vijftien tegen veertien volledig. Dat resulteerde echter niet in een try, maar wel kon Pollard uit een strafschop de voorsprong vergroten naar 6-0.

Foto: 276ca61c-905a-3015-bfec-86391a18cf30 - AFP

Met Frizzell weer in de ploeg rechtte Nieuw-Zeeland de rug en dat leverde bijna de eerste try van de wedstrijd op. Een fenomenale aanval, met een heerlijk passje achter zijn rug van Jordie Barrett - een van de drie Barrett-broers bij All Blacks - leek te worden afgerond, maar Zuid-Afrika kwam met de schrik vrij dankzij een onverwachte stuit van de ovalen bal op de try-lijn. Nieuw-Zeeland moest genoegen nemen met een strafschop, benut door Richie Mo'unga (6-3), maar gaf zelf in de eerste de beste aanval ook weer een stafschop weg die door Pollard benut werd.

Nieuw-Zeeland raakt aanvoerder kwijt met rood Daarna hielden beide ploegen elkaar in evenwicht, tot uitgerekend de Nieuw-Zeelandse aanvoerder Sam Cane naar de strafbank werd gestuurd. Hij probeerde Jesse Kriel te stoppen, maar deed dat met zijn schouder in het gezicht van de Zuid-Afrikaan. De sanctie daarop is minimaal geel, maar zou na bestudering van de beelden ook omgezet kunnen worden in rood. En dat is precies wat gebeurde.

Foto: 89697410-35a4-3d67-b099-691eef0f4a74 - EPA

De All Blacks moesten verder met veertien man en Pollard strooide nog wat extra zout in de wond door zijn vierde bal tussen de palen te schoppen. Ook Mo'unga trof nog een keer doel en dus gingen beide ploegen de rust in met een tussenstand van 12-6. Nieuw-Zeeland had de achterstand zelfs nog verder kunnen verkleinen, maar Rieko Loane strandde vlak voor het trygebied door knappe tackles van de Cheslin Kolbe en Kurt-Lee Arendse, nota bene twee snelle aanvallers van Zuid-Afrika.

Aan het begin van de tweede helft kregen de Zuid-Afrikanen twee keer de kans om de doodsteek toe te dienen. Eerst leek aanvoerder Kolisi op weg naar een try, maar hij werd gestuit op een meter of twee van de trylijn. Daarna was het Arendse die wel in het trygebied belandde, maar na bestudering van de beelden bleek dat hij op het laatste moment zijn grip op de bal verloor.

Ook Zuid-Afrikaanse aanvoerder op strafbank Die gemiste try's leken de Springboks duur komen te staan, helemaal nadat ook aanvoerder Kolisi naar de kant werd gestuurd na een gevaarlijke tackle met het hoofd vooruit. De charismatische captain wist bij het verlaten van het veld al wel hoe laat het was: ook zijn gele kaart zou worden omgezet in een rode. Tenminste dat dacht hij en de meerderheid van het publiek, maar de arbitrage oordeelde anders en hield het bij geel.

Foto: 263eab68-7a2d-3d56-b355-3f26bf983052 - EPA

Onder luid gejoel keerde Kolisi terug in het veld. In dat gejoel zat veel frustratie, niet alleen vanwege de beslissing over beide aanvoerders. Ook het terugdraaien van een knappe try van Smith zorgde voor onbegrip, al was die beslissing correct. Bij de line-out goochelde Nieuw-Zeeland even met de bal, waardoor de bal in voorwaartse beweging (knock on) ging en dat is niet toegestaan.

Foto: f136103e-af90-39d5-b054-7cfd67175ffb - EPA

Zuid-Afrika kwam even met de schrik vrij, maar moest even later toch de eerste try in vier (!) WK-finales toestaan. Beauden Barrett, de oudste van de drie Barrett-broers bij de All Blacks, kreeg hem op zijn naam en bracht Nieuw-Zeeland tot op één punt: 12-11. Dat bleef het ook, want de conversie werd gemist.

Zenuwachtig slot Zuid-Afrika verdedigde in de slotfase met man en macht en dat leidde soms tot wanhoopsacties. Zoals bij Kolbe, die tot drie keer toe een dropgoal probeerde maar geen enkele keer in de buurt kwam van de palen. In de slotfase moest hij ook nog met geel naar de kant, omdat hij met opzet de bal naar voren sloeg.

Foto: d2a0906b-40f2-3454-b28c-962ccf67efb6 - AFP