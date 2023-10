Zwoegen in regen levert Fortuna Sittard en FC Utrecht allebei één punt op

Na negentig minuten zwoegen in de regen zijn Fortuna Sittard en FC Utrecht met één punt niet erg opgeschoten. Dat het 0-0 bleef was vooral te danken aan de doelmannen Ivor Pandur en Vasilios Barkas. Zo stopte Barkas een penalty van Fortuna-spelmaker Alen Halilovic, de grootste kans van de wedstrijd.

FC Utrecht voetbalt zich maar moeilijk uit de gevaarlijke plekken onder in de eredivisie. Na de thuiszege op Ajax vorige week (4-3) had het bij een zege in Sittard op een gelijk aantal punten kunnen komen met Fortuna, zo ergens bovenaan het rechter rijtje. Maar nu blijft het onderin bungelen.

Fortuna staat na het gelijkspel elfde. Grootste tegenvaller voor Sittard was het uitvallen van Inigo Córdoba. Na Tijjani Noslin de tweede flankspeler die Fortuna kwijtraakt door een blessure.