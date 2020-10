Al 600 militairen en burgers gesneuveld in Nagorno-Karabach

Sinds het geweld in Nagorno-Karabach is opgelaaid, zijn zo'n 600 militairen en burgers om het leven gekomen. Ondanks de afgelopen weekend afgekondigde wapenstilstand lopen de dodentallen op.

Armeense militaire functionarissen hebben vandaag nog eens 16 omgekomen militairen gemeld, schrijft persbureau AP. Dat zou het totaal aantal gesneuvelden op 532 brengen.

Het werkelijke dodental ligt vermoedelijk hoger. Azerbeidzjan meldt namelijk geen militaire doden. Beide landen beweren geregeld doelwitten van de tegenstander te hebben geraakt, met militaire verliezen tot gevolg.

Burgerslachtoffers

Volgens autoriteiten in Azerbeidzjan zijn in twee weken 42 burgers om het leven gekomen. Volgens Artak Beglaryan, mensenrechtenombudsman in het gebied, vielen minstens 31 burgerslachtoffers, meldt AP. Honderden mensen raakten gewond.

Het conflict draait om de Azerbeidzjaanse regio Nagorno-Karabach, die door Armeniërs wordt bewoond en de facto zelfstandig wordt bestuurd met steun van Armenië: