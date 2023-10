Geen goud voor Velzeboer na penalty in finale, Poutsma pakt zilver in Montreal

Xandra Velzeboer dacht even voor het tweede wereldbekerweekend op rij het goud op de 500 meter gewonnen te hebben, maar werd na afloop bestraft en teruggezet in de uitslag. Selma Poutsma schoof daardoor een plaatsje op en kreeg in het Canadese Montreal de zilveren medaille omgehangen. De finale werd gekleurd door de twee Nederlandse rijdsters in een oranje schaatspak. Bij afwezigheid van Suzanne Schulting, die dit seizoen rustig opbouwt en de eerste wereldbekers aan zich voorbij laat gaan, biedt de 25-jarige Poutsma Velzeboer steeds meer partij. Velzeboer in achtervolging Poutsma greep dit keer brutaal de leiding in de eindstrijd en sloeg een gaatje met de rest. De 22-jarige Velzeboer moest in de achtervolging en pas met nog één ronde te gaan, ging de regerend wereldkampioene haar landgenote voorbij. Daarbij raakte ze echter Poutsma, die daardoor even wankelde. Achteraf werd dit door de jury beoordeeld als een ongeoorloofde inhaalactie. De vreugde van Velzeboer was dus van korte duur. Het goud ging namelijk naar de Canadese Rikki Doak, die achter Velzeboer als tweede over de finish kwam.

Dat Poutsma in bloedvorm verkeert, bleek ook ruim een half uur later bij de gemengde aflossing. De sprintster sloeg met een bliksemstart een enorm gat voor de Nederlandse ploeg, die verder gevormd werd door Xandra Velzeboer, Jens van 't Wout en Kay Huisman. Nederland hield de koppositie lang vast. Pas bij de laatste aflossing, waarbij Van 't Wout weer de baan werd opgeduwd door Huisman, haalden China en Zuid-Korea Nederland in. Een penalty voor de Koreanen betekende een zilveren in plaats van bronzen plak voor Poutsma, Velzeboer, Van 't Wout en Huisman.

Bekijk hier de finale van de gemengde aflossing bij het tweede wereldbekerweekend shorttrack in Montreal. - NOS

Jens van 't Wout, die vorig jaar zijn grote doorbraak beleefde en de regerend Europees kampioen is op de 1.500 meter, greep op de eerste finaledag wel net naast een individuele medaille. De 22-jarige Van 't Wout pakte in Canada, het land waar hij een groot deel van zijn jeugd woonde, snel de koppositie in de finale van de langste shorttrackafstand. Hij zakte vervolgens terug naar de derde plaats en moest knokken voor een podiumplaats. Die strijd verloor hij, Van 't Wout kwam als vierde over de eindstreep. De Canadees William Dandjinou was de sterkste in de finale. Friso Emons werd in de B-finale van de 1.500 meter laatste, Melle van 't Wout, de oudere broer van Jens, kwam niet verder dan de halve finales.

Bekijk hier de finale van de 1.500 meter voor mannen bij het tweede wereldbekerweekend in Montreal. - NOS

In de 1.500 meter-finale bij de vrouwen stonden geen Nederlanders aan de start. Diede van Oorschot was vrijdag in de kwartfinales al gesneuveld. Door een wankeling achter in het deelnemersveld raakte ze een tegenstander en kreeg ze een penalty aan haar broek. Michelle Velzeboer plaatste zich wel voor de halve finales, maar wist geen finaleplaats te bemachtigen. De jongere zus van Xandra knokte zich halverwege de race knap naar voren en had zelfs even de leiding in handen, maar een tempoversnelling van de Canadezen Courtney Sarault en Claudia Gagnon was de 20-jarige Velzeboer te machtig.

Afwezige wereldtoppers Suzanne Schulting liet ook het tweede wereldbekerweekend in Montreal aan zich voorbij gaan. De drievoudig olympisch kampioene en veelvoudig wereldkampioene kampte met oververmoeidheid en nam deze zomer even afstand van de sport. Haar hoofddoel dit seizoen is de WK in Rotterdam in maart. Daarmee is Schulting niet de enige wereldtopper die kiest voor een rustige aanloop dit seizoen. Ook de Zuid-Koreaanse Choi Min-jeong (drie keer olympisch goud), de Canadese Kim Boutin en de Duitse Anna Seidel stromen later dit seizoen pas in. De Italiaanse Arianna Fontana heeft zelfs een sabbatical aangekondigd, met de Olympische Spelen in 2026 in eigen land in het achterhoofd. Fontana heeft al elf olympische medailles in de kast liggen, waaronder twee gouden.