Feyenoord-Sparta op losse schroeven na drie coronabesmettingen

In aanloop naar de Rotterdamse derby tussen Feyenoord en Sparta zijn drie werknemers van Sparta positief getest op het coronavirus. De besmettingen kwamen aan het licht na een extra testronde vanwege het interlandweekend en de daarbij behorende vrije dagen voor de selectie.

Uit privacyoverwegingen maakt de club niet bekend om wie het gaat. De betrokkenen zijn in thuisisolatie gegaan. De angst is dat meerdere mensen binnen de club besmet zijn.

Rotterdamse derby

Sparta neemt het aanstaande zondag bij de hervatting van de eredivisie op tegen Feyenoord. Dat duel lijkt nu op losse schroeven te staan. Later deze week zullen alle werknemers van Sparta opnieuw getest worden en zal de GGD bepalen of het duel gespeeld kan worden of dat de gehele selectie in quarantaine moet.

Eerder dit seizoen werd de eredivisiewedstrijd tussen RKC Waalwijk en PEC Zwolle afgelast vanwege coronabesmettingen bij RKC.