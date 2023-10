Grote reünie met RKC Waalwijk eindigt in overwinning voor Sparta

Zo waren RKC'ers Michiel Kramer, Aaron Meijers, Henk Fraser, Geert Arend Roorda en Adil Auassar voor even terug op het oude honk in Rotterdam en speelden ook de Spartanen Pelle Clement en Saïd Bakari tegen hun oude club.

De koffie en thee zullen voor deze hereniging ongetwijfeld klaar hebben gestaan, maar de spelers leken er in de eerste helft nog niet echt wakker door geworden. Hoewel Sparta nog aardig begon aan de wedstrijd en via spits Tobias Lauritsen gevaarlijk kon worden, viel het daarna behoorlijk stil. De wedstrijd kabbelde langzaam voort tot aan de rust.

Al was er vlak voor de theepauze nog wel een moment van opwinding. RKC-doelman Jeroen Houwen liet een voorzet van Camil Neghli uit zijn handen glippen. Joshua Kitolano ging er met de bal vandoor en leek gevloerd te worden, waardoor hij een strafschop kreeg.

De VAR vond echter dat Kitolano te snel viel en greep in, zodat er een streep door de penalty ging. Het zorgde voor chagrijn op de tribune, na een matig eerste bedrijf op het feest der herkenning.

Wel een penalty

In de tweede helft kwam er wel een strafschop, toen Yassin Oukili op het randje van het strafschopgebied de bal tegen zijn arm kreeg. Lauritsen faalde niet vanaf elf meter: 1-0. Daardoor kon de spits ook weer eens juichen, want het was zijn eerste treffer in zeven duels.

De spits wees Sparta na iets meer dan een uur de weg naar een grotere voorsprong, toen hij met een goede pass Arno Verschueren vrijspeelde. De middenvelder schoot de 2-0 tegen de touwen.