Republikein Pence trekt zich terug uit race om het Witte Huis

De voormalige Amerikaanse vicepresident Mike Pence trekt zich terug als kandidaat voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Hij had moeite om genoeg campagnegeld binnen te halen en genoeg vooruitgang te boeken in de peilingen.

"Na veel gebeden en overleg heb ik besloten vandaag een punt achter mijn campagne te zetten", zei hij op een bijeenkomst in Las Vegas. "We wisten vanaf het begin dat dit een moeilijke strijd zou worden, maar ik heb er geen spijt van."

Pence moest eerst de nominatie voor de Republikeinse Partij zien te winnen. Hij nam het daarbij op tegen zijn voormalige baas, oud-president Trump, die hij jarenlang trouw heeft gediend.

Pence ging in 2020 niet mee met Trumps leugen dat Trump en niet Biden de presidentsverkiezingen van dat jaar had gewonnen. Trump was woedend. Aanhangers van Trump beschouwen Pence als een verrader.