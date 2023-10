Let op: wintertijd gaat in, vannacht gaat klok een uur achteruit

Het is het laatste weekend van oktober en dat betekent dat vannacht de wintertijd (ofwel standaardtijd) ingaat. Om 03.00 uur wordt de klok een uur teruggezet, naar 02.00 uur.

Dat betekent voor veel mensen een extra uur slapen. Vanaf morgenochtend is het 's ochtends eerder licht, 's avonds wordt het eerder donker.

Tijdsverschil

In alle landen van de Europese Unie worden de klokken verzet. In onder meer Rusland en Turkije wordt geen zomertijd gehanteerd. Ook de overzeese gebieden van Nederland kennen geen zomertijd; het tijdsverschil met de eilanden is na vannacht vijf in plaats van zes uur.

In de Verenigde Staten gaat de wintertijd (in de meeste staten) volgende week pas in.

In de nacht van 30 op 31 maart 2024 gaat de zomertijd weer in. De klok gaat dan een uur vooruit.