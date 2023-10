Op de provinciale weg N366 bij Nieuwe Pekela (Groningen) zijn een auto en een ambulance op elkaar gebotst. Bij het ongeluk raakten vier mensen gewond.

Het is nog niet duidelijk wat er is gebeurd. De ambulance vervoerde een patiënt en reed met zwaailicht en sirene aan. De patiënt is met een andere ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk.