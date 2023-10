Heerenveen boekt broodnodige overwinning op Heracles Almelo

Dat het openingsdoelpunt van Friese makelij was en al binnen de tien minuten viel, was dan ook geen verrassing. Heerenveen werd daarbij wel geholpen door rechtsback Navajo Bakboord, die een bal compleet verkeerd aannam. Sahraoui profiteerde en schoot feilloos de 1-0 tegen de touwen.

De Friezen waren in de beginfase heer en meester in eigen huis. Patrik Walemark stuurde met enkele mooie acties op de rechterflank meerdere Heraclieden het bos in, Luuk Brouwers maakte het Heracles-doelman Michael Brouwer lastig met een harde kopbal en Osame Sahraoui was een plaag voor de Heracles-verdedigers.

Sc Heerenveen heeft de derde overwinning van het seizoen geboekt. De ploeg van Kees van Wonderen, die de drie punten na een matige seizoenstart goed kon gebruiken, was in het Abe Lenstra Stadion met 3-0 te sterk voor Heracles Almelo. Dankzij de zege klimt Heerenveen van de vijftiende naar de tiende plaats.

Tien minuten later moest Brouwer al de 2-0 incasseren, nadat Brouwers vanaf een meter of dertig op fraaie wijze de bal binnen had geknald. Voor de 25-jarige Brouwers een bevrijdend doelpunt, want het was zijn eerste in dienst van Heerenveen. Zijn vorige eredivisiegoal, toen nog in dienst van Go Ahead Eagles, dateerde alweer van anderhalf jaar geleden.

Nadat Sahraoui, een van de uitblinkers van het eerste halfuur, na 34 minuten het veld geblesseerd had moeten verlaten, nam Heerenveen wat gas terug. Toch lukte het de bezoekers uit Almelo niet iets terug te doen voor rust. Verder dan een kopbal op de lat van Lasse Wehmeyer kwam Heracles niet.

Noppert houdt doel schoon

Heracles zette na rust Heerenveen-doelman Andries Noppert vaker aan het werk, maar de vijfvoudig international hield zijn doel dankzij enkele knappe reddingen schoon. Nadat hij eerst een inzet van de inglijdende Wehmeyer ternauwernood over het doel had getikt, was hij ook scherp bij een afstandsschot van invaller Marko Vejinovic.

Zijn collega-doelman Brouwers werd wel geklopt in de tweede helft en moest het derde doelpunt van de avond incasseren. Brouwers tikte de bal van dichtbij binnen na prima voorbereidend werk van Anas Tahiri.