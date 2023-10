Verstappen verslagen door Ferrari's in verrassende kwalificatie GP Mexico-Stad

Al is dat ook nog even afwachten, want de jury buigt zich na de laatste kwalificatiesessie over een incident in Q1, toen Verstappen wel erg langzaam de pitstraat verliet, een file veroorzakend. De jury zou ook kijken naar een vergelijkbare actie van George Russell. Een gridpenalty van drie plaatsen zou de straf kunnen zijn.

Max Verstappen was de snelste in de drie vrije trainingen, maar niet in de kwalificatie voor de Grand Prix van Mexico-Stad. De Nederlandse wereldkampioen werd verrassend verslagen door twee Ferrari's. Charles Leclerc (die vorige week ook pole pakte in Austin) en Carlos Sainz waren sneller, Verstappen vertrekt morgen vanaf plek drie.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Verstappen ging in Q3 met 1.17,263 aan de leiding, toen Leclerc plots met 1.17,166 de snelste tijd neerzette. Ook Sainz (1.17,233) dook nog onder Verstappens tijd. In een alles-of-nietspoging in de slotfase kon Verstappen niet meer onder de rappe Ferrari's duiken.

In Mexico is de kwalificatie zeer belangrijk, omdat inhalen op het krappe circuit erg lastig is. Vaak wordt de race gewonnen door de coureur die op zondag als eerste door de eerste bocht heen is.

Goede slipstream

"Dit is een moeilijke baan in de kwalificatie, want je hebt hier weinig grip. Dan is een foutje snel gemaakt", verklaarde Verstappen. "Dan glijd je weg en verniel je je banden. Een perfecte ronde neerzetten is hier echt heel lastig. Dat lukte mij niet, maar het is iets wat bij dit circuit hoort."

Toch heeft de drievoudig wereldkampioen nog steeds goede hoop op de overwinning te hebben. "Er moeten nog een hoop rondes verreden worden, morgen worden de punten verdeeld", sprak hij koel.