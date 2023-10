Verstappen ook snelste in derde vrije training, maar Albon is niet ver weg

Drie trainingen gehad, drie keer de snelste tijd: weinig lijkt Max Verstappen in de weg te staan om in Mexico-Stad zijn zestiende zege van het Formule 1-seizoen te pakken. Op de zonnige zaterdagmiddag was hij met een tijd van 1.17,887 ook de snelste in de derde vrije training. Later op de dag rijden de coureurs de kwalificatie.

Als er iemand is die het Verstappen moeilijk kan maken deze Grand Prix van Mexico-Stad, dan is het opvallend genoeg Alexander Albon. De Thai van de Williams-renstal was vrijdag in de eerste training slechts 0,095 seconde langzamer dan Verstappen. In de laatste training was het gat met Verstappen nog kleiner: slechts 0,070 seconden.

Anders is er altijd nog Sergio Pérez, de teamgenoot van Verstappen bij Red Bull. De Mexicaan, die droomt van een zege voor zijn uitzinnige landgenoten en weet dat hij dan 'een perfect weekend moet rijden', kwam op 0,139 van de Nederlandse wereldkampioen tot de derde tijd.

De derde en laatste vrije training in Mexico bleef vrij van incidenten. Ferrari-coureur Carlos Sainz maakte, net als Fernando Alonso vrijdag, enkele minuten voor het einde nog een 360 graden spin over het circuit van 4,3 kilometer, met 17 bochten op een hoogte van 2.240 meter in de Mexicaanse hoofdstad.

De auto's kunnen terug de garages in en de teams kunnen zich klaarmaken voor de kwalificatie die om 23.00 uur Nederlandse tijd begint.