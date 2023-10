Cricketers pakken tweede WK-zege door Bangladesh met 87 runs te verslaan

De Nederlandse cricketers hebben hun tweede overwinning van het WK geboekt. In het Indiase Kolkata was Nederland met 87 runs te sterk voor Bangladesh. Het is de tweede zege van Nederland op het WK, nadat de ploeg eerder dit toernooi met 38 runs een sensationele overwinning pakte op topland Zuid-Afrika.

Cricket in het kort

Batsman: speler die de bal probeert weg te slaan

Bowler: speler die de bal 'werpt' naar de batsman

Over: reeks van zes gebowlde ballen. 50 overs is dus 50 x 6 gebowlde ballen.

Pitch: rechthoek van zo'n 21 bij 3 meter midden in het veld, waarop wordt gebowld en gebat

Run: een punt. Je krijgt een run als je de bal wegslaat en naar de overkant van de pitch rent. Als je de bal uit het veld slaat is dat vier runs waard en als je dat doet zonder dat de bal de grond raakt, is het zes runs

Wicket: De set van drie paaltjes aan beide uiteinden van de pitch. Maar ook: een batsman die uit is. Bij een score van 100 runs voor 3 wickets zijn er dus drie batsmen uit.