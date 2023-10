Koploper Amsterdam niet langs Kampong, hockeyers Pinoké boeken zevende zege op rij

De hockeysters van Amsterdam hebben zaterdag dure punten laten liggen in het duel met Kampong. De koploper in de Tulp Hoofdklasse kwamen niet verder dan een 0-0 gelijkspel. De heren van Pinoké, ook koploper, maakten geen fout en boekten hun zevende zege op rij.

Amsterdam, de ploeg van oud-tophockeyer Teun de Nooijer kende een heel moeilijke middag tegen Kampong. Eigenlijk kreeg de landskampioen vanaf het begin af aan geen grip op de wedstrijd.

Sterker nog, Kampong kreeg via Eline Jansen en Luna Fokke al in het eerste kwart hele goede kansen op de openingstreffer.

De Utrechtse club stond voorafgaand aan het duel zevende en was vooraf al blij met een punt tegen de koploper. Maar dat gevoel moet heel anders zijn geweest na de eerste helft, waarin het vooral een wonder was dat de thuisploeg niet op voorsprong kwam.

Sterk keepende Veenendaal

Amsterdam kon als verweer aanvoeren dat het wat spelers met blessures mist, maar Kampong bleef vooral veel beter hockeyen. Met veel snelheid kreeg uitblinkster Fokke nog meer kansen op de voorsprong, maar telkens lag Oranje-international Anne Veenendaal goed in de weg. Zij voorkwam dat Amsterdam op achterstand kwam.

In de slotfase van het duel wilde Amsterdam puntverlies koste wat het kost voorkomen en Faye van der Elst had de winnende goal nog kunnen maken. Maar in een één op één-duel met keeper Babette Backers maakte ze de verkeerde keuze en sloeg ze de bal in het zijnet.

Daardoor ontsnapte Amsterdam niet en geeft het Den Bosch zondag de kans om de koppositie over te nemen.

Pinoké wint wel

Pinoké, dat vorig seizoen voor het eerst in de historie landskampioen werd, had afgelopen weekend de topper van Oranje-Rood gewonnen. Er was daardoor veel vertrouwen in Amstelveen.

En op basis van de ranglijst stond er vandaag een makkelijkere wedstrijd op de planning. Maar in het verleden kon Klein Zwitserland (KZ) het Pinoké al vaak genoeg lastig maken. Vorig jaar werd het bijvoorbeeld twee keer gelijk én KZ won in Amstelveen vaker dan de thuisploeg.

Beslissing in tweede helft

Maar stunten tegen de koploper lukte niet. Pinoké kwam in het tweede kwart op voorsprong. De regelmatig scorende verdediger Alexander Hendrickx maakte uit een strafbal de openingstreffer.

Daarna zette de Amstelveense club door en leek Marlon Landbrug het duel te beslissen met een harde uithaal: 2-0. Klein Zwitserland dacht terug te kunnen komen in de wedstrijd toen Douwe Vis een harde bal van dichtbij binnen kon tikken, maar in de tweede helft liep Pinoké weg.

Een strafcorner was uiteindelijk een prooi voor Joep Troost, de topschutter van de thuisploeg. De 4-1 van Florent van Aubel betekende vlak voor tijd definitieve beslissing.

Een strafbal van David Huussen bracht de stand nog wel op 4-2. Maar dichterbij kwam KZ niet meer. Daardoor is Pinoké na zeven wedstrijden nog altijd de koploper in de Tulp Hoofdklasse, zonder ook maar één punt te hebben gemorst.