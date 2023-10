'Beatle' Bellingham verpest Stones-feestje Barcelona in tamme Clásico: 1-2

Je krijgt niet altijd wat je wil. De 255ste El Clásico tussen FC Barcelona en Real Madrid had een Catalaanse ode aan de Rolling Stones moeten worden, maar uiteindelijk gingen de Barcelona-fans niet met al te veel 'satisfaction' naar huis. Rolling Stones-legendes Mick Jagger en Ronnie Wood konden op de tribune na amper zes minuten al juichen toen Ilkay Gündogan Barcelona op voorsprong zette. Na rust zorgde Jude Bellingham op fraaie wijze voor 1-1 en in blessuretijd maakte de jonge Engelsman ook nog de 1-2. En laat Bellingham nu uitgerekend 'Hey Jude' van The Beatles als lijflied hebben.

Vijftig jaar na Cruijff De eerste Clásico van dit seizoen werd gespeeld op de dag dat Johan Cruijff vijftig jaar geleden zijn debuut maakte voor Barcelona. Cruijff vierde zijn debuut in 1973 met twee treffers tegen Granada in een uitverkocht Camp Nou.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Vanwege de verbouwing van het iconische stadion waren nu 'slechts' 50.112 toeschouwers present in het winderige Olympisch Stadion op de Montjuïc. Het was de eerste keer sinds 1957 dat een Clásico in de Catalaanse hoofdstad buiten Camp Nou gespeeld Een van die toeschouwers was Frenkie de Jong, die vrijdag de training hervatte na zijn enkelblessure, maar nog niet fit genoeg is om mee te doen. Robert Lewandowski, ook net terug van een blessure, Raphinha begonnen op de bank. Ook over de fysieke gesteldheid van Real-revelatie Bellingham bestonden twijfels, maar de topscorer van La Liga was er gewoon bij. Luka Modric zat wel op de bank en moest zodoende nog even wachten op zijn 500ste wedstrijd in het shirt van De Koninklijke.

Na amper zes minuten profiteerde Ilkay Gündogan al van een slordigheidje in de opbouw bij Real Madrid. De Duitser, die deze zomer overkwam van Manchester City ging de combinatie aan met Fermin López. De bal werd onderweg aangeraakt door Aurélien Tchouameni en belandde precies in de loop van Gündogan die de bal vervolgens koeltjes onder doelman Kepa Arrizabalaga in het doel schoof. Stones in Barcelona Het was pas de eerste competitietreffer van de middenvelder in het shirt van Barcelona, een shirt dat eenmalig getooid was met de beroemde tong van de Rolling Stones. Die actie was een stunt van streamingdienst Spotify, normaal de shirtsponsor. Dat in de jaren negentig ook wekelijks een spandoek met de beroemde Stones-tong te zien was tussen de harde kern van Barcelona, was een aardige bijkomstigheid voor de marketingstunt.

Niet veel later ging ook de ervaren Toni Koos in de fout: de Duitser aarzelde te lang, werd door Gavi van de bal gezet en zo kon Fermín - een van de vele spelers uit eigen opleiding die in dit prille seizoen uitblinken - vrij uithalen. Zijn geplaatste schot belandde echter op de paal. Tempo zakt Daarna zakte het tempo ver terug. Alleen João Félix kreeg de handen op elkaar met fenomenale passerbewegingen, waaronder een heerlijke panna door de benen van Antonio Rüdiger. Kansen leverde dat echter niet op. Even sloeg de vlam in de pan toen Vinicius het langs de lijn aan de stok kreeg met trainer Xavi, maar ook dat werd al snel gesust. De frustratie bij Real Madrid was begrijpelijk, want op een harde knal van Carvajal in het zijnet na speelden de Madrilenen niets klaar in de eerste helft.

Foto: c00407a9-252a-32e3-ae99-de771374756d - EPA

Na rust kwam Real met andere intenties uit de kleedkamer en werd meteen gevaarlijk via Rodrygo. De Braziliaanse aanvaller zag de vrijstaande Vinicius echter over het hoofd en zag een wilde uithaal in het zijnet belanden. De eerste de beste tegenstoot van Barcelona leverde bijna de 2-0 op. Inigo Martínez kopte een hoekschop op de paal en de rebound van Ronald Araujo werd door Kepa uit de hoek gewerkt. Aan de andere kant greep Gavi net op tijd in om Bellingham te beletten te scoren.

Na een uur maakten Lewandowski en Modric toch hun opwachting in het veld. Voor de Kroatische spelmaker betekende dat zijn 500ste wedstrijd in het shirt van Real Madrid. Beauty Bellingham Eerst testte Bellingham doelman Marc-André ter Stegen met een ziedend schot van afstand, maar de Duitse doelman stond op zijn post. Dat bleek slechts een waarschuwing, want een minuut later werd Ter Stegen alsnog geklopt door Bellingham, wiens afstandspegel in de bovenhoek binnensloeg. Jagger, in het verleden vaak gepassioneerd aanhanger van de Engelse ploeg bij cruciale WK-duels, reageerde stoïcijns op de negende competitietreffer van zijn landgenoot.

Foto: 78dbd50b-259a-3885-826b-9fb22c30b38e - AFP

De wedstrijd leek daarna af te stevenen op een remise, tot Bellingham in blessuretijd voor zijn tegenstander kroop en de bal van dichtbij nogmaals in het doel werkte: 1-2.

Real aan kop met Girona De Madrilenen komt dankzij de zege op 28 punten, evenveel als het verrassende Girona. De ploeg van Daley Blind won vrijdag met 1-0 van Celta de Vigo.