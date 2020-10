De Boer: 'Ik ben helemaal niet zielig, waarom zou ik zielig zijn?' - NOS

Dat niet iedereen blij is met Frank de Boer als bondscoach is hemzelf ook niet ontgaan. De Boer verloor met het Nederlands elftal van Mexico en speelde bloedeloos gelijk tegen Bosnië en Herzegovina, waarna de kritiek oplaaide. Het spel van Oranje was in beide interlands onder zijn leiding matig tot slecht, maar volgens De Boer is dat niet iets dat bij zijn aanstelling ontstond. "Ik denk dat Ronald Koeman ook van dit soort wedstrijden heeft gehad." "Maar misschien heeft hij net dat beetje meer geluk gehad dat die goal aan het einde van de wedstrijd wél viel. Ik kan me best veel wedstrijden herinneren dat het op het nippertje en niet altijd florissant was, maar Oranje uiteindelijk wel won. Ik heb net de pech dat we dat, tegen Bosnië met name, niet deden."

Quote Dat we niet zomaar over Italië heenlopen heeft die eerste wedstrijd wel uitgewezen. Toen waren we 70 procent van de wedstrijd dolende. Frank de Boer

De negatieve teneur begon al bij zijn aanstelling, constateert De Boer. Maar we hoeven wat hem betreft geen medelijden met hem te hebben. "Ik ben helemaal niet zielig, waarom zou ik zielig zijn?" "Bij mijn aanstelling was er al heel veel discussie. Ik ben het geworden en daar moeten we het op dit moment mee doen. Ik heb geen last van die teneur, ik zit in een bubbel. Ik heb het vertrouwen van de spelersgroep, ze stralen heel veel plezier uit. Maar we weten ook dat het tegen Mexico en Bosnië beter had gemoeten."

Frank de Boer: 'De negatieve teneur begon al bij mijn aanstelling' - ANP

De Nations League-wedstrijd tegen Italië, woensdagavond in Bergamo, lijkt niet direct een uitgelezen kans het geschonden blazoen wat op te poetsen. De Italianen gaven Oranje een maand geleden nog voetballes in Amsterdam, toen nog met Dwight Lodeweges als interim-bondscoach in de dug-out. "Dat we niet zomaar over Italië heen lopen heeft die eerste wedstrijd wel uitgewezen", zegt De Boer met gevoel voor understatement. "Dat we een ander strijdplan dan toen moeten hebben, lijkt me duidelijk. We moeten hen niet de mogelijkheden geven ons pijn te doen, dat hebben ze toen bijna de hele wedstrijd gedaan."

Italië-Nederland is woensdag live te zien bij de NOS, op NPO 3 en NOS.nl/NOS-app. De voorbeschouwing begint om 20.20 uur, de wedstrijd om 20.45 uur. Het Nations League-duel is ook volledig te volgen via Langs de Lijn op NPO Radio 1.

Wat er dan anders moet? "We moeten niet zoveel kansen weggeven en niet dolende zijn, wat toen zeventig procent van de wedstrijd gebeurde. Het was het bekende domino-effect, we waren steeds een stap te laat waardoor een ander ook weer te laat kwam. En zij speelden fantastisch. Andere teams hebben laten zien dat als je gegroepeerd staat er tegen Italië wat mogelijk is." Ook in Italië zal Stefan de Vrij weer in het centrum staan. Een speciale gelegenheid voor hem, afgelopen seizoen is hij uitgerekend in Italië verkozen tot beste verdediger van de Serie A: