'Nieuwe fase in de oorlog', dit gebeurde vandaag in Gaza en Israël

Na zeer zware luchtaanvallen gisteravond en vannacht heeft Israël vanochtend de militaire grondoperatie in Gaza fors opgevoerd. Volgens Hamas zijn Israëlische tanks op twee plekken het gebied binnengetrokken. "We zijn in een nieuwe fase van de oorlog beland", zei de Israëlische minister Gallant van Defensie.

De afgelopen dagen zijn er vaker Israëlische invallen geweest in Gaza. Maar nu zal de grondoperatie "doorgaan totdat er een nieuw bevel komt", zei Gallant. Het blijft onduidelijk of dit het begin is van het aangekondigde grondoffensief. Vaststaat dat het een aanhoudende Israëlische grondaanval is tegen de militante en terroristische Palestijnse beweging Hamas.

Ook op Palestijnse burgers hebben de artilleriebeschietingen en luchtaanvallen grote impact. Er is nauwelijks nog contact mogelijk, omdat telefoon- en internetverkeer grotendeels is uitgevallen. Er wordt gevreesd voor honderden doden, maar hulporganisaties kunnen hun medewerkers amper bereiken. In het dichtbevolkte gebied woedt een humanitaire crisis en er komt nauwelijks noodhulp binnen.

Een overzicht van wat er vandaag is gebeurd:

Volgens Israël heeft het afgelopen nacht zo'n honderd straaljagers ingezet. Bij die luchtaanvallen zouden honderden Hamas-doelwitten zijn vernietigd. Ook heeft het leger videobeelden gedeeld van wat Israëlische tanks die overdag rijden in de Gazastrook zouden moeten zijn.

De aanval richt zich onder meer op het omvangrijke tunnelstelsel van Hamas. De militante beweging beschikt over een labyrint van ondergrondse stellingen. Het is onduidelijk hoeveel schade daar is of hoeveel strijders Hamas heeft verloren.

Het is gissen voor experts wat de strategie achter de Israëlische aanval is. "Er is nog veel onduidelijk. Dat zien we sowieso bij grootschalige aanvallen en wordt de fog of war genoemd", zei Han Bouwmeester, hoogleraar militaire operationele wetenschappen aan de Nederlandse Defensie Academie.

Vandaag werden ook opnieuw raketten gelanceerd vanuit Gaza richting Israëlische steden.

Volgens de door Hamas aangestuurde autoriteiten in Gaza zijn er inmiddels zeker 7650 Palestijnen gedood sinds het begin van de oorlog. Ook zijn er volgens de laatste berichten 19.450 gewonden.

Op de bezette Westelijke Jordaanoever zijn inmiddels 111 doden gevallen, zo melden de Palestijnse autoriteiten. Volgens de informatie zijn de meeste dodelijke slachtoffers in Gaza en de Westoever vrouwen, kinderen en ouderen.

Het dodental in Israël staat op zo'n 1400. De meeste slachtoffers waren burgers die zijn gedood door Hamas op 7 oktober. Zeker 310 militairen zijn gesneuveld in de oorlog of gedood bij de aanval door Hamas.

Volgens de Israëlische autoriteiten worden 229 mensen gegijzeld door Hamas. Vier ontvoerden zijn vrijgelaten door Hamas. Volgens de terreurbeweging zijn zo'n vijftig gegijzelden omgekomen door Israëlische aanvallen, zo werd gisteren bekendgemaakt. Die informatie valt niet te controleren.

Humanitair

Het Israëlische leger zegt dat het de toevoer van water, voedsel en medicijnen zal toestaan naar Gaza. Kort na de aanval door Hamas van 7 oktober heeft Israël de Palestijnse enclave afgesloten van elektriciteit, stromend water en de toegang tot brandstof. Israël zegt dat Hamas de brandstof steelt en gebruikt voor zijn operaties.

De Amerikaanse miljardair Elon Musk gaat met Starlink, zijn bedrijf dat satellietinternet beschikbaar maakt, hulporganisaties steunen die in de Gazastrook aanwezig zijn.

Israël heeft inwoners van Noord-Gaza opnieuw opgeroepen het gebied te verlaten. Het Israëlische leger benadrukt dat niemand veilig zal zijn bij gevechten met Hamas. Het is onduidelijk hoe de oproep om naar het zuiden te vluchten Palestijnse burgers kan bereiken. Internet en telefonie liggen nagenoeg plat in Gaza.

De BBC kon vandaag nog wel verslag doen vanuit Gaza: