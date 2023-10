Arsenal blijft in spoor Tottenham, Nketiah de grote man met hattrick

Arsenal heeft zaterdag gedaan wat het moest doen. Op het eigen veld werd hekkensluiter Sheffield United met 5-0 aan de kant geschoven. Daardoor blijven The Gunners in het spoor van koploper Tottenham Hotspur. Arsenal begon, zoals je mag verwachten, veel beter aan het duel met Sheffield United waar Gustavo Hamer in de basis stond. De thuisploeg heeft overduidelijk veel meer kwaliteit, maar het duurde even voordat dat ook in de score tot uitdrukking kwam. Sheffield leek het in de eerste helft verdedigend aardig voor elkaar te hebben. Maar na ongeveer een half uur spelen werd de ban gebroken door Arsenal. Declan Rice vond met een slimme bal Edward Nketiah in het strafschopgebied, de spits nam de bal van dichtbij heerlijk mee en legde de 1-0 in het netje. Bal met Nketiah naar huis Nketiah, die de Braziliaan Gabriel Jesus verving wegens een hamstringblessure, bleek het zaterdag op zijn heupen te hebben. Na rust gaf Arsenal gas en dat leverde meteen de 2-0 op. Een hoekschop werd door Sheffield-doelman Wesley Foderingham in de voeten gebokst bij de Engelse spits, die met een hard schot de voorsprong verdubbelde.

Foto: 64fc51ae-1c3c-3361-9239-df6d248c6ae2 - Reuters

Nketiah bleek het niet alleen van dichtbij te kunnen, want met een verwoestend schot van afstand zorgde hij ook voor de 3-0. Daarmee besliste de spits het duel eigenhandig. Het was de eerste keer dat Nketiah de bal in de Premier League mee naar huis mocht nemen. Drie doelpunten maken lukte hem eerder alleen in de League Cup. Een vierde en vijfde treffer kwamen er ook nog, maar niet voor Nketiah. Invallers Fabio Vieira en Takehiro Tomiyasu zorgden voor een grote uitslag. Arsenals kruipt door de overwinning naar de tweede plaats op de ranglijst, met twee punten minder dan koploper Tottenham Hotspur. Manchester City kan zondag, bij winst, in de stadsderby tegen United, nog op doelsaldo over Arsenal heen. Chelsea thuis onderuit Waar het bij Arsenal dus crescendo gaat, blijft Chelsea kwakkelen. Thuis tegen Brentford ging de ploeg van Mauricio Pochettino met 0-2 onderuit. En dat was enigszins verrassend te noemen, want de afgelopen vier wedstrijden had Chelsea het beter voor elkaar. Een gelijkspel tegen Arsenal en drie overwinningen op rij (Burnley, Fulham en Brighton) zorgden weer voor wat optimisme. Maar dat optimisme verdween zaterdag als sneeuw voor de zon. Na een uur spelen maakte Ethan Pinnock de 0-1 en in blessuretijd tekende Bryan Mbeumo voor de eindstand. Daardoor staat Brentford nu tiende met één punt voorsprong op Chelsea, dat elfde staat.

Foto: f2a9b65f-6177-3a5b-b4f1-8f5751c3225f - AFP