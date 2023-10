Kane scoort vanaf eigen helft bij monsterzege Bayern, Weghorst benut penalty

Een doelpunt van eigen helft was het onbetwiste hoogtepunt van de monsterzege van Bayern München op Darmstadt: 8-0. Door de ruime overwinning staat Bayern in ieder geval voor even op de eerste plek in de Bundesliga. Bayer Leverkussen komt morgen in actie tegen Freiburg en kan dan de koppositie heroveren. Achtervolger Stuttgart verloor van het Hoffenheim van Wout Weghorst, die scoorde namens de nummer vijf van de Duitse competitie. Stuttgart zakt naar de derde plek. 323 dagen na zijn ernstige beenbreuk bij een ski-ongeval verdedigde Manuel Neuer weer het doel van FC Bayern München. De 37-jarige keeper was gelijk aanvoerder voor de recordkampioen van Duitsland. Neuer kende alleen geen gelukkig begin van de wedstrijd. Drie keer rood in de eerste helft De doelman speelde in de vierde minuut Joshua Kimmich in met een man in de rug. De middenvelder raakte de bal kwijt en trok de tegenstander aan het shirt. Voor die overtreding op een doorgebroken speler ontving de Duits-international een rode kaart. De vrije trap werd door Tobias Kempe in de muur geschoten.

In de 19de minuut leek Bayern met een man minder een grote kans op de openingstreffer te krijgen. Konrad Laimer stormde vrij richting het doel maar werd neergehaald. De scheidsrechter floot voor een penalty, maar de overtreding bleek na ingrijpen van de VAR buiten de zestien te zijn gemaakt. Geen penalty dus, wel rood voor verdediger Klaus Gjasula. Beide teams moesten met tie nman verder en de vrije trap werd door Leroy Sané hoog over geschoten. Even daarna werd Kane werd neergehaald nadat hij via een steekpass gevaarlijk kon gaan worden. Weer een doorgebroken speler, oordeelde de scheidsrechter en verdediger Matej Maglica mocht ook gaan douchen. Doelpuntenregen De doelpunten werden voor de tweede helft bewaard. Uit een voorzet van Noussair Mazraoui kopte Kane van dichtbij de 1-0 binnen en daarna was Bayern los. Kane maakte een hattrick tegen het negental van Darmstadt. En via Sané (tweemaal), Jamal Musiala (tweemaal) en Thomas Müller werd het een monsterscore. De 5-0 van Kane was het hoogtepunt. Bij een counter van de thuisploeg lag er veel ruimte, maar de Engelse spits verraste Darmstadt-keeper Marcel Schuhen door vanuit de middencirkel uit te halen. Met een hoge boog ging de bal over de terug sprintende keeper in het doel.

Weghorst scoort penalty In Stuttgart zorgde Weghorst in de 21ste minuut voor de 0-2. Nadat Maximilian Beier neer was gegaan, gaf de scheidsrechter aanvankelijk geen strafschop. De VAR besloot anders en Weghorst ging klaar staan voor de penalty.

Waar Weghorst bij Oranje nog miste tegen Griekenland, benutte hij deze strafschop moeiteloos. De lange spits plaatste de bal in de linkeronderhoek. In de tweede helft kwam Stuttgart even terug in de wedstrijd via Chris Fuhrich, maar een paar minuten later was het Robert Skov die de voorsprong weer vergrootte naar 1-3. Deniz Undav maakte in de 74ste minuut voor Stuttgart nog wel de aansluitingstreffer. Toch mocht het niet baten. Het bleef 2-3.