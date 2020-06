Bekijk 'nieuwe' docu's over Ton Boot, Eric Heiden en familie Krajicek

Studio Sport Docu - NOS

Deze week wederom drie 'nieuwe' documentaires in Studio Sport Docu, waarin we elke maandag een deel van het grote archief van Studio Sport ontsluiten en eerder uitgezonden documentaires opnieuw aanbieden. Ton Boot, De Kampioenenmaker (2005) Bijna elke club waar basketbalcoach Ton Boot aan het roer staat, wordt en/of blijft kampioen. Boot lijkt de sleutel tot succes. Hoe kan dat? Hoe kan je in twintig jaar tijd veertien keer landskampioen worden? In 2005 geeft Boot toestemming aan de NOS om hem en zijn team MPC Capitals te volgen, We zien een coach die spelers tot op het bot vernedert en een Amerikaanse basketballer die op een aparte wijze wordt getest tijdens zijn eerste training. Maar we zien ook een coach die leeft voor zijn vak en voor zijn team. Boot, in 2004 uitgeroepen tot Coach van het Jaar, is een en al basketbal.

Ton Boot, De Kampioenenmaker (2005) - NOS

Eric Heiden toont Mart Smeets zijn 'schaatsuitvindingen' (1979) Smeets en Heiden ontmoeten elkaar voor het eerst eind jaren zeventig. Heiden timmert als schaatser dan al flink aan de weg met meerdere wereldtitels allround en sprint. In de jaren naar de Spelen van 1980 toe, wint Heiden eigenlijk alles waar hij aan de start staat. Reden voor Smeets om de immens populaire schaatser thuis in de Verenigde Staten op te zoeken. Wat volgt, mag met gerust een klassieker in de Nederlandse sportdocumentaires genoemd worden. Heiden traint op een totaal andere wijze dan wat de schaatswereld tot dan toe gezien had. Met een zelfgemaakte schaatsplank (let op de sloffen!) en een ingenieuze klimwand laat Heiden zijn concurrentie met open mond achter. Of het succes had? Jazeker. Heiden wint op de Olympische Spelen van 1980 alle vijf de schaatsafstanden.

Eric Heiden toont Mart Smeets zijn 'schaatsuitvindingen' (1979) - NOS

Tennisvereniging Krajicek (2003) Wie in 2020 aan iemand vraagt wat de beroemdste Nederlandse tennisfamilie is, krijgt direct 'Krajicek' als antwoord. Zeventien jaar geleden was dat ook al zo. In Tennisvereniging Krajicek schetst verslaggever Kees Jongkind een goed beeld van de familie. Hij interviewt niet alleen Richard en zijn zus Michaëlla, maar laat ook vader Petr uitgebreid aan het woord. Die eist van zijn kinderen een ijzeren discipline. Richard is dat op een gegeven moment zo zat dat hij de band met zijn vader verbreekt en zonder hem verder gaat in de tenniswereld. Als Krajicek in 1996 de beste is op Wimbledon, zit zijn vader niet langer langs de kant van de baan.