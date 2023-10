Massale sterfte jonge zeeolifanten in Argentinië door vogelgriep

In Argentinië zijn als gevolg van een uitbraak van vogelgriep meer dan 1300 jonge zeeolifanten gestorven. Het is voor het eerst dat zo'n virus massasterfte onder de zeehondensoort veroorzaakt.

De dode dieren zijn vorige week aangetroffen op de stranden van het het schiereiland Valdés, vlak bij de stad Puerto Madryn in de zuidelijke provincie Chubut. Onderzoek bevestigt dat de dieren zijn gestorven als gevolg van een besmetting met het H5N1-virus, dat ook onder zeemeeuwen en andere vogels slachtoffers maakt.

Deze variant is zeer ziekmakend. Normaal gesproken sterft 1 procent van de pasgeboren zeeolifanten, nu is dat naar schatting 56 tot 74 procent. De Argentijnse natuurbeschermingsorganisatie WCS zegt zich in te zetten om verspreiding van het virus onder dieren en mensen te voorkomen.