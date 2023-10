Roest op 1.500 meter de beste, Nuis 'verslaat griep' en plaatst zich voor wereldbekers

Patrick Roest heeft zich op de 1.500 meter als snelste Nederlander geplaatst voor de eerste vier wereldbekerwedstrijden van het seizoen. Roest, vrijdag ook al de sterkste op de 5.000 meter, reed bij het World Cup-kwalificatietoernooi in Heerenveen naar 1.44,04. Daarmee was hij 0,24 seconde sneller dan olympisch kampioen Kjeld Nuis. Ook Wesly Dijs (1.44,58), Thomas Krol (1.44,77) en Louis Hollaar (1.45,02) plaatsten zich voor de World Cups in Obihiro, Peking, Stavanger en Tomaszów.

Live bij de NOS Het World Cup-kwalificatietoernooi is dit weekend te volgen bij de NOS. Later vanmiddag wordt ook nog de massastart (m) verreden. Kijk live via deze stream of op NPO 1.

Joep Wennemars greep net naast een startbewijs voor de wereldbekers. Met 1.45,17 reed hij bijna een seconde van zijn persoonlijk record af, maar het was net niet genoeg voor een plek bij de beste vijf. Nuis niet fit Nuis verscheen niet helemaal fit aan de start in Thialf. In aanloop naar het toernooi had de tweevoudig olympisch kampioen op de 1.500 meter last van een griepje. Gisteren liet hij daarom de 500 meter nog schieten, maar op de 1.500 meter wilde hij zich toch proberen te plaatsen voor de wereldbekers. Dat lukte, want Nuis reed in de slotrit naar de tweede tijd. Team Reggeborgh werd zo de grote winnaar van de 1.500 meter: de ploeg plaatste zich met vier rijders voor de wereldbekers, want ook Roest, Dijs en Hollaar rijden voor het team van Gerard van Velde. Bekijk de reacties van Nuis, Roest en Krol:

"Het kwam zeker niet vanzelf, maar ik ben trots dat ik de griep heb verslagen", reageerde Nuis. De Nederlandse 1.500-meterschaatsers kunnen bij de World Cups in ieder geval rekenen op stevige concurrentie van de Amerikaan Jordan Stolz. De 19-jarige regerend wereldkampioen op de 500, 1.000 en 1.500 meter scherpte eerder vandaag bij de Amerikaanse afstandskampioenschappen zijn eigen laagland-wereldrecord op de 1.500 meter aan tot 1.42,31.

Zo werkt het World Cup-kwalificatietoernooi Bij het World Cup-kwalificatietoernooi (WCKT) in Thialf wordt dit weekeinde gestreden om startbewijzen voor de eerste vier wereldbekerwedstrijden van het schaatsseizoen. Op alle individuele afstanden plaatsen de vijf snelste schaatsers zich voor de World Cups. In bijzondere gevallen kan schaatsbond KNSB een schaatser aanwijzen. De selectie voor de massastart en de ploegenachtervolging wordt gemaakt door bondscoach Rintje Ritsma. De eerste wereldbeker wordt van 10 tot en met 12 november verreden in het Japanse Obihiro. Daarna volgen de wereldbekers in China (Peking, 17-19 november), Noorwegen (Stavanger, 1-3 december) en Polen (Tomaszów, 8-10 december).

De massastart werd aan het einde van de middag gewonnen door de 22-jarige Harm Visser. Hij versloeg Yves Vergeer en vaste waarde Bart Hoolwerf, die eerder op de dag als negende was geeindigd op de 1.500 meter, in de sprint. Op het onderdeel waren geen directe tickets voor de wereldbekers te verdienen, want de selectie wordt gemaakt door bondscoach Rintje Ritsma. Visser ziet het in ieder geval wel zitten om de internationale massastarts te gaan rijden. "Ik heb al aangegeven dat ik er wel voor open sta." Niet alle kanshebbers deden mee in Thialf: Jorrit Bergsma, die gisteren verrassend naast een ticket greep op de 5.000 meter, had zich afgemeld. Voor veel marathonschaatsers was de wedstrijd onhandig gepland, omdat er vanavond ook nog een marathon in Utrecht op het programma staat. "Belachelijk", aldus Visser.