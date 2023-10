Noppert komt laat op stoom, maar is op tijd wakker om kwartfinales EK te halen

Darter Danny Noppert mag zich op gaan maken voor de kwartfinales van het EK in Dortmund. In de Westfalenhalle was hij met 10-7 te sterk voor de Engelse tweevoudig winnaar Rob Cross.

De 32-jarige Fries treft in de volgende ronde de Welshman Gerwyn Price, die de Engelsman Nathan Aspinall met 10-5 de baas was.

Cross, die drie van de laatste vier onderlinge partijen had gewonnen, brak Noppert in de openingsleg. Beide darters hadden in het begin moeite om hun eigen leg te behouden, want de drie beurten die volgden leverde ook een break op.

Vijf legs op rij

Even leek Noppert het initiatief aan Cross (PDC-9) te moeten laten toen hij na de pauze, die na tien legs en een 5-5 tussenstand werd genomen, twee legs verloor. De Friese nummer acht van de wereld kreeg echter de geest en won zelf vijf legs op rij.

In de zeventiende leg kreeg Noppert zijn eerste kans om de wedstrijd uit te gooien. Hij had maar twee van zijn negen eerdere pogingen op dubbel 20 raak gegooid, maar toen hij voor die dubbel aan mocht leggen om de wedstrijd te beslissen, was het in een keer raak.

Naast Noppert zitten Gian van Veen en Michael van Gerwen ook nog in het toernooi. Zij krijgen vanavond de kans om zich te plaatsen voor de kwartfinales. De 21-jarige Van Veen treft de Noord-Ier Daryl Gurney en viervoudig winnaar Van Gerwen speelt tegen de Duitser Ricardo Pietreczko.