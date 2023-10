Jonge Van Veen in navolging van Noppert naar kwartfinales op EK darts

Van Veen treft in de kwartfinales de winnaar van de partij tussen Michael van Gerwen en Ricardo Pietreczko, die later op de avond het podium betreden.

Bij Van Veen was het ook niet groots, maar met zijn gemiddelde van 93,61 en 10 van de 27 dubbels die hij raak gooide, kwam het talent nooit echt in de problemen. Toen Van Veen een belangrijke break verzilverde om op 7-5 te komen, was het verzet van Gurney gebroken.

Het was ook niet nodig, want al in de derde leg sloop de frustratie in het hoofd van Gurney. Meer dan eens wierp hij uit frustratie blind zijn laatste pijl naar het bord, wat hem een vermaning van de mastercaller kwam te staan.

Darter Gian van Veen heeft zich naar de kwartfinales op het EK gegooid door de Noord-Ier Daryl Gurney te verslaan. In de Westfalenhalle in Dortmund werd het 10-6 in het best-of-19-duel. Eerder op de zaterdag plaatste Danny Noppert zich ook al voor de kwartfinales met een 10-7 zege op Rob Cross.

Noppert mag zich eveneens op gaan maken voor de kwartfinales in Dortmund. In de Westfalenhalle was hij met 10-7 te sterk voor de Engelse tweevoudig winnaar Cross.

De 32-jarige Fries treft in de volgende ronde de Welshman Gerwyn Price, die de Engelsman Nathan Aspinall met 10-5 de baas was.

Cross, die drie van de laatste vier onderlinge partijen had gewonnen, brak Noppert in de openingsleg. Beide darters hadden in het begin moeite om hun eigen leg te behouden, want de drie beurten die volgden leverde ook een break op.

Vijf legs op rij

Even moest Noppert het initiatief aan Cross (PDC-9) laten toen hij na de pauze, die na tien legs en een 5-5 tussenstand werd genomen, twee legs verloor. De Friese nummer acht van de wereld kreeg echter de geest en won zelf vijf legs op rij.

In de zeventiende leg kreeg Noppert zijn eerste kans om de wedstrijd uit te gooien. Hij had maar twee van zijn negen eerdere pogingen op dubbel 20 raak gegooid, maar toen hij voor die dubbel aan mocht leggen om de wedstrijd te beslissen, was het in een keer raak.