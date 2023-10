Rutte over stemonthouding Nederland: VN-resolutie ging voorbij aan zelfverdediging

Nederland heeft zich onthouden van de stemming over de VN-resolutie over een humanitair staakt-het-vuren omdat Israël het recht moet behouden om zich te verdedigen tegen terrorisme. Dat zei demissionair premier Rutte tegen de NOS.

"Er zaten heel veel goede dingen in die VN-resolutie. Maar ik zeg daar wel bij: als Israël de dreiging niet wegneemt, dan is dat het einde van Israël", zei Rutte na een radio-optreden in Den Haag.

Nederland was een van de 45 landen die zich van stemming onthielden. De motie van Jordanië voor een staakt-het-vuren om humanitaire hulp mogelijk te maken werd aangenomen met 120 stemmen voor en 14 tegen.

Demissionair premier Rutte licht na afloop van een radiogesprek in Den Haag toe waarom Nederland zich bij de VN onthield van stemming: