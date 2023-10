Schouten wint 3.000 meter in scherpe tijd, diskwalificatie voor verrassende Dul

Irene Schouten heeft haar status als Nederlandse koningin van lange afstanden bij de start van het nieuwe schaatsseizoen nog maar eens onderstreept. Bij het wereldbekerkwalificatietoernooi reed de olympisch kampioene op de 3.000 meter de vierde tijd ooit in Thialf. Met 3.55,89 was Schouten ruim twee seconden sneller dan haar ploeggenote Marijke Groenewoud, die met 3.58,08 als tweede eindigde.

Vrijdag greep Schouten op de 1.500 meter nog naast een World Cup-ticket, maar op de 3.000 meter was er geen vuiltje aan de lucht voor de drievoudig olympisch kampioene. Ploeggenoten Schouten en Groenewoud reden in de voorlaatste rit tegen elkaar. Groenewoud ging hard van start en nam brutaal de leiding, maar halverwege kwam Schouten al langszij. Diskwalificatie verrassende Dul Elisa Dul reed verrassend naar de derde tijd, maar dat leverde haar geen wereldbekerticket op. Dul, die net als Schouten en Groenewoud voor de ploeg van Jillert Anema rijdt, werd gediskwalificeerd omdat ze de lijn had overschreden. Desondanks steeg de 25-jarige stayer wel boven zichzelf uit in Heerenveen: met 4.00,65 verbeterde ze haar persoonlijk record met bijna 7 seconden. Anema heeft nog wel protest aangetekend tegen het besluit van de jury.

Foto: ANP

Ook Joy Beune, Sanne in 't Hof en Antoinette Rijpma-De Jong mogen zich opmaken voor de eerste vier wereldbekers van het seizoen. Rijpma-De Jong, de voormalig wereldkampioene op de 3.000 meter, reed net als vrijdag op de 1.500 meter een moeizame rit. Ze leek met 4.02,41 in eerste instantie net naast een ticket te grijpen, maar omdat Dul gediskwalificeerd werd eindigde ze toch nog bij de beste vijf. Echt blij kon Rijpma-De Jong daar niet mee zijn. "Ik heb hem gewoon niet verdiend, zij heeft hem verdiend. Ik vind het heel dubbel", reageerde ze.

Zo werkt het World Cup-kwalificatietoernooi Bij het World Cup-kwalificatietoernooi (WCKT) in Thialf wordt dit weekeinde gestreden om startbewijzen voor de eerste vier wereldbekerwedstrijden van het schaatsseizoen. Op alle individuele afstanden plaatsen de vijf snelste schaatsers zich voor de World Cups. In bijzondere gevallen kan schaatsbond KNSB een schaatser aanwijzen. De selectie voor de massastart en de ploegenachtervolging wordt gemaakt door bondscoach Rintje Ritsma. De eerste wereldbeker wordt van 10 tot en met 12 november verreden in het Japanse Obihiro. Daarna volgen de wereldbekers in China (Peking, 17-19 november), Noorwegen (Stavanger, 1-3 december) en Polen (Tomaszów, 8-10 december).

Esmee Visser haalde de wereldbekers met 4.09,15 niet, al reed ze wel een vlakke race en was ze sneller dan de afgelopen jaren. Visser werd in 2018 verrassend olympisch kampioene op de 5.000 meter en is de op één na snelste Nederlandse ooit op de 3.000 meter. Maar de laatste jaren worstelde ze; ze raakte overtraind, had het mentaal lastig en haar niveau van jaren geleden haalde ze niet meer. De 27-jarige Visser heeft nog een contract bij Team IKO, maar is dit seizoen aangesloten bij Team Frysk om wat meer in de luwte te rijden. Ze krijgt vaak de vraag waarom ze nog niet is gestopt, maar daar is ze nog niet klaar voor. "Het vuurtje brandt in mijn hart", zei ze in aanloop naar het toernooi. Zondag krijgt Visser nog een kans op de 5.000 meter.