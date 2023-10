Barcelona zonder Frenkie de Jong in Clásico, precies 50 jaar na debuut Cruijff

FC Barcelona moet het zaterdag in het duel met Real Madrid nog doen zonder Frenkie de Jong. De Oranje-international, die een maand aan de kant stond met een enkelblessure, trainde vrijdag voor het eerst weer mee met de groep, maar is nog niet fit genoeg om te spelen.

Coach Xavi nam wel Robert Lewandowski, Jules Koundé en Raphinha weer op in zijn selectie. Deze spelers kwamen ook enige tijd niet in actie vanwege blessures.

El Clásico tussen Barcelona en Real begint zaterdagmiddag om 16.15 uur in Barcelona. De Madrilenen hebben met 25 punten in de stand 1 punt meer dan Barcelona. Girona gaat met 28 punten aan de leiding. De ploeg van Daley Blind won vrijdag met 1-0 van Celta de Vigo.

Barça eert Cruijff

Het is vandaag op de dag af vijftig jaar geleden dat Johan Cruijff debuteerde in het shirt van Barcelona. Op 28 oktober 1973 trok Cruijff tegen Granada voor het eerst het Barcelona-shirt aan. Via een video op X bedankt de Spaanse club de voormalig voetballer en trainer van de Catalanen.

"Vandaag is het 50 jaar geleden dat Johan Cruijff officieel debuteerde voor FC Barcelona. Bedankt Johan, voor alles wat daarna kwam", is bij de video te lezen.