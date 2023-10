Claim van tonnen dreigt voor oud-bestuurders van geflopt Haags banenproject

Drie voormalige bestuurders van een mislukt banenproject in Den Haag hangt een claim boven het hoofd die kan oplopen tot enkele tonnen. De curator van het project wil de drie persoonlijk aansprakelijk stellen voor het debacle, omdat zij hun taak "op kosten van de gemeenschap hebben verwaarloosd". Dat staat in een brief die in handen is van Omroep West.

Het project, de Energie Academie, startte in februari 2020. Doel was om in twee jaar tijd 560 werkloze kwetsbare jongeren en bijstandsgerechtigden op te leiden tot bijvoorbeeld stukadoor, metaalbewerker of installateur van zonnepanelen. Daarna was het plan om hen te laten doorstromen naar een betaalde baan.

Anderhalf jaar later ging het project failliet. Volgens Omroep West zijn nog geen twintig mensen aan het werk geholpen. De gemeente Den Haag stak 1,3 miljoen euro in het project. Uit onderzoek van adviesbureau Berenschot in opdracht van de gemeente bleek dat onkunde, mismanagement, ruzies en mogelijk fraude ten grondslag lagen aan het faillissement. Na het rapport legde verantwoordelijk wethouder Van Alphen zijn functie neer.

'Toen alle seinen op rood stonden, bent u doorgegaan'

De curator stelt de drie oud-bestuurders aansprakelijk voor de schade die de Energie Academie heeft geleden. Dat gaat vooralsnog om het gehele faillissementstekort en komt uit op een bedrag van 525.000 euro. Wel staat de curator ervoor open om een regeling te treffen.

In een brief gericht aan een van de oud-bestuurders stelt de curator dat hem en de twee andere bestuurders een ernstig verwijt kan worden gemaakt bij het faillissement. "Wij zijn van mening dat u een avontuur bent begonnen zonder een gedegen plan", staat in de brief. "Toen alle seinen op rood stonden, bent u doorgegaan. Dat alles op kosten van de gemeenschap."

'Verkeerde beslissingen'

De oud-bestuurder aan wie de brief gericht was, laat aan Omroep West weten het niet eens te zijn met de brief en wijst zijn aansprakelijkheid van de hand. "Voor mijn aantreden waren er al heel veel verkeerde beslissingen genomen en ook na mijn vertrek is er van alles gebeurd. Bovendien ging ik niet over de financiën."

Hij vindt de aanklacht tendentieus. "Het gaat om sfeer, verhoudingen en niet behaalde resultaten zonder concrete bewijzen. Daarbij gaat de curator totaal voorbij aan bijvoorbeeld het feit dat de Energie Academie krap twee maanden na de opening alweer vier maanden dicht moest vanwege de coronamaatregelen en wij in die tijd dus geen kandidaten konden opleiden." De voormalige bestuurder laat weten met zijn advocaat in gesprek te zijn over een mogelijke regeling.

Ook gemeente was verantwoordelijk voor mislukking

In het onderzoek uit 2021 concludeerde het adviesbureau dat vrijwel alle betrokkenen, zo ook de gemeente Den Haag, op een of andere manier verantwoordelijk waren voor het mislukte banenproject.

De gemeente bleef erbij dat ze slechts subsidieverstrekker was, maar daar gingen de onderzoekers en later ook de curator niet in mee. "De gemeente is niet alleen oprichter, financier en opdrachtgever van de Stichting Energieacademie geweest, maar heeft zich ook direct bemoeid met (de benoeming van) bestuurlijke en toezichthoudende functies", staat in het faillissementsverslag van de curator.

Uiteindelijk heeft de gemeente geschikt voor een bedrag van 375.000 euro. Ook zag de gemeente ervan af om de verleende subsidie terug te eisen.