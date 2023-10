Positief geteste Quintana keert terug bij Movistar: 'Zwaar jaar geweest'

Nairo Quintana heeft na een lange zoektocht een nieuw team gevonden. De Colombiaanse wielrenner tekende een eenjarig contract bij Movistar, het team waarvoor hij al van 2012 tot 2019 reed.

Sinds oktober 2022 zat Quintana zonder team. Vorig jaar werd hij gediskwalificeerd in de Tour de France vanwege een positieve test op de verboden pijnstiller Tramadol.

Na deze gebeurtenis begon Quintana aan een maandenlange zoektocht naar een nieuwe werkgever. Tramadol staat niet op de lijst van verboden stoffen van het WADA, maar is wel verboden volgens de regels van de UCI.

"Ik ben blij om weer thuis te zijn," zegt de 33-jarige klimmer. "Het is een zwaar jaar geweest. Slapeloze nachten, veel dagen van enorme opoffering. Op de fiets stappen en proberen vooruit te komen. Maar het is het waard geweest. Ik ga deze kans niet laten liggen."

Oude nest

Teammanager Eusebio Unzue noemt Quintana een "aanwinst". "Hij is pas 33 jaar oud en verkeert in uitstekende vorm. Dat weet ik, want hij heeft niet stilgezeten," verklaarde hij in El Pais. "Natuurlijk zal hij in de grote rondes dienen als knecht voor onze kopman Enric Mas, maar hij krijgt ook de gelegenheid om te laten zien dat hij nog steeds in staat is om te winnen in andere wedstrijden."

Quintana won de Giro d'Italia in 2014 en de Ronde van Spanje in 2016. Hij werd daarnaast tweede in de Tour de France in 2013 en 2015.