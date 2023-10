Zeker 25 doden na gasexplosie in kolenmijn Kazachstan

Bij een brand in een mijn in Kazachstan zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen. Dat heeft staalbedrijf ArcelorMittal in Temirtau, dat de kolenmijn exploiteert, bekendgemaakt. Er waren 252 mensen in de Kostenko-mijn aanwezig toen er waarschijnlijk een gasexplosie was. Daarbij brak brand uit. 206 werknemers konden worden geëvacueerd, van wie er 18 gewond raakten. 21 mensen worden nog vermist.

President Tokajev heeft zijn condoleances overgebracht aan de familie van de slachtoffers en heeft voor morgen een dag van nationale rouw afgekondigd.

Dit ongeluk is het tweede dodelijke incident in korte tijd in de mijn. In augustus kwamen vier mensen om het leven bij een brand.

Nationalisering

De president heeft de regering opdracht gegeven de investeringen in ArcelorMittal, het grootste staalbedrijf van het land, stop te zetten. De nationalisering van het bedrijf is in een vergevorderd stadium. Het hoofdkantoor van ArcelorMittal in Luxemburg bevestigt de stopzetting. Het bedrijf is eigenaar van vijftien mijnen in Kazachstan.

Volgens een van de vicepremiers van Kazachstan was de regering al ontevreden over de investeringen van het bedrijf, het onderhoud van de apparatuur en de veiligheidsgaranties voor de mijnwerkers na eerdere dodelijke ongelukken.