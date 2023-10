Vanavond op tv: Israëlisch leger binnengedrongen in Gaza

Israëlisch leger binnengedrongen in Gaza

Israël heeft de bombardementen op de Gazastrook opgevoerd. Volgens Arabische media zijn het de zwaarste bombardementen sinds het begin van de oorlog. Volgens Israël gaat het om 'uitbreiding' van de operaties op de grond. Het leger heeft ook 100 straaljagers ingezet. Israëlische soldaten zijn Gaza ingegaan, zij zijn er nog altijd.

Over het aantal slachtoffers dat gisteravond en vannacht is gevallen, is niets bekend. Als gevolg van de bombardementen ligt het telefoon- en internetverkeer in de Gazastrook grotendeels plat, waardoor er nauwelijks communicatie mogelijk is. Families van Israëlische gijzelaars die door Hamas in Gaza worden vastgehouden, hebben een onmiddellijke uitleg van de regering geëist over het lot van de gevangenen. We bespreken alle ontwikkelingen vanavond met Frans Osinga, hoogleraar oorlogsstudies.

Volg de ontwikkelingen via het liveblog van de NOS: