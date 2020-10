Tot 5,5 jaar cel voor grootschalige mensensmokkel

In een grote mensensmokkelzaak zijn twee mannen in hoger beroep door het gerechtshof in Arnhem veroordeeld tot 5,5 en 3 jaar gevangenisstraf. De twee waren betrokken bij het smokkelen van mogelijk 2000 Syrische vluchtelingen. Volgens het OM is het van een van de grootste mensensmokkelzaken in Nederland.

De Syrische vluchtelingen werden in 2014 en 2015 in Griekenland, Italië en Hongarije opgehaald. Voor honderden euro's per persoon werden ze, zonder geldige papieren, in busjes vervoerd naar Nederland, Denemarken en Zweden. De organisatie werd in september 2015 opgerold.

Straf valt lager uit

De hoofdverdachte in de zaak is een 40-jarige man uit de gemeente Oirschot. Naast de 5,5 jaar cel moet hij ruim 107.000 euro die hij met de mensensmokkel verdiend zou hebben, aan de Staat betalen. In 2018 legde de rechtbank in Zwolle hem 5 jaar cel op.

Zijn medeverdachte, een man van 41 uit Putten, kreeg 3 jaar cel. Hij had van de rechtbank 4 jaar opgelegd gekregen.

Het OM eiste in hoger beroep 8 en 4 jaar cel. Dat de gevangenisstraffen nu lager zijn uitgevallen, komt deels doordat de procedure voor het hoger beroep te lang heeft geduurd.