Rutte: te lang aangebleven, had eerder het stokje moeten overdragen

Demissionair premier Rutte vindt dat hij te lang is aangebleven. In het radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM zei hij dat hij in 2021 het stokje had moeten overdragen.

Rutte reageerde op een uitspraak van zijn opvolger als VVD-leider, Dilan Yesilgöz. Zij zei vandaag in het AD dat Rutte na corona had moeten stoppen. Dat hij dertien jaar is aangebleven heeft er volgens haar voor gezorgd dat de VVD zijn profiel verloor en zegt dat ze zelf maximaal twee termijnen van vier jaar zou aanblijven als premier.

Rutte beaamde de kritiek tegenover Spuigasten-interviewer Ron Fresen. Hij zei dat het werk "echt slopend" is. "Je moet, soms ook met jetlags, constant scherp zijn."

Hij merkte dat zijn effectiviteit en de gunfactor van andere partijen minder werden. Dat werd bijvoorbeeld duidelijk tijdens de lange formatie van 2021. Die begon al rommelig met een zwaar debat over de uitgelekte notitie van de verkenners over Pieter Omtzigt.

Internationale functie

Overigens erkende Rutte vandaag voor het eerst dat hij toch een internationale functie ambieert. Hij zei dat zijn kansen op dit moment beperkt zijn, omdat er weinig functies vacant zijn en er ook vrouwelijke kandidaten zijn.

Hij zou het goed vinden als de opvolger van secretaris-generaal Stoltenberg van de NAVO bijvoorbeeld een vrouw zou worden.